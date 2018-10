OM-Lazio, scontri tra tifosi a Marsiglia – VIDEO

OM-Lazio, alta tensione a Marsiglia: tafferugli tra gruppi organizzati, due persone ferite. Ecco il video degli scontri

OM-Lazio, clima di altissima tensione a Marsiglia: questa sera si giocherà al Velodrome la sfida valida per la 3^ giornata di Europa League e le due tifoserie hanno dato vita a un violento tafferuglio nelle scorse ore. Come riportato dalla stampa locale, 60-80 tifosi biancocelesti sono entrati in contatto con gli ultras marsigliesi nella zona Porto Vecchio.

Una rissa violentissima davanti al Centre-Bourse, zona commerciale di Marsiglia: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine transalpine che hanno usato gas lacrimogenii per disperdere i gruppi di tifosi. La Provence sottolinea che i sostenitori laziali erano armati di bastoni e coltelli, con il bilancio dei feriti che registra tre persone. Ecco il video: