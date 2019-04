La dedica su Instagram della showgirl Benedetta Mazza all’ex fidanzato Pablo Daniel Osvaldo, tra i partecipanti dell’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle

Nonostante il calcio non si più la sua occupazione principale, Pablo Daniel Osvaldo continua a far battere i cuori delle italiane: l’ex attaccante di Roma, Juventus ed Inter tra le altre, dopo aver preso la decisione di abbandonare il mondo del pallone per dedicarsi alla sua altra grande passione, la musica, è tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1. A far parlare però non sono soltanto le esibizioni ballerine del 33enne ex giocatore italo-argentino, ma pure il presunto riavvicinamento con l’ex fidanzata Benedetta Mazza.

La bionda ex Professoressa dell’Eredità, tra le protagonista l’anno scorso del Grande Fratello VIP, aveva raccontato davanti alle telecamere della travagliata relazione con Osvaldo, per cui aveva abbandonato l’Italia mollando tutto e tutti ai tempi in cui quest’ultimo giocava nel Boca Juniors. Qualche settimana fa la Mazza ha fatto i propri auguri al bel Daniel con una foto su Instagram che li raffigurava sorridenti insieme: «Sei un uomo pieno di talento e so che lo dimostrerai anche in quest’avventura! Da stasera i tuoi fan avranno una bella responsabilità, in bocca al lupo Dani!», aveva scritto la showgirl. Una semplice dedica o altro? Secondo i bene informati lo scopo di Benedetta era in verità quello di far ingelosire il modello Stefano Sala, conosciuto nella casa del GF, ma qualcuno sussurra pure di un possibile riavvicinamento con Osvaldo…