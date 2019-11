Osvaldo-Veera, è finito l’amore? – VIDEO

Osvaldo, sembra giunta al termine la storia d’amore tra l’ex calciatore e la bella ballerina. La loro relazione era nata durante un programma televisivo

Sembra essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra l’ex calciatore Osvaldo e la ballerina Veera. La loro relazione era iniziata durante il programma “Ballando con le stelle” mentre la Veera era già impegnata con un suo collega.

Per questo all’inizio la situazione fece molto scalpore. Da qualche tempo però i due non si seguono più sui social sui quali non ci sono foto recenti della coppia.