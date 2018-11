Rami in gol, Pamela Anderson esulta così… – VIDEO e FOTO

Marsiglia: Rami in gol, Pamela Anderson impazzisce in tribuna

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Pamela Anderson ed Adil Rami: l’ex bagnina di Baywatch ed l’ex difensore del Milan, nonostante la differenza d’età (e qualche alto e basso) sono ormai usciti allo scoperto da diversi mesi. Tant’è che l’altro giorno la bombastica Pamelona era anche al Velodrome per assistere alla partita di campionato tra l’Olympique Marsiglia (squadra di cui Rami è attualmente capitano) ed il Digione.

La gara è terminata 2 a 0 per i padroni di casa e a segnare, quasi allo scadere del match, è stato anche lo stesso Rami con un’incornata di testa a cui la Anderson non ha potuto che esultare in modalità super-fidanzata, con tanto di bacio inviato all’amato direttamente dalla tribuna. Insomma Rami, che non è entrato propriamente nel cuore dei tifosi milanisti durante la sua avventura rossonera, è entrato in quello di Pamela. Ah, che bello l’amore!