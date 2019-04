La modella italo-svizzera Camilla Neuroni beccata al fianco dell’attaccante del PSG Kylian Mbappé: lei per adesso nega la relazione, ma non si pronuncia sul futuro

Nel calcio, come nella vita, serve far funzionare bene i propri neuroni e la cosa non deve essere sfuggita a Kylian Mbappé che, evidentemente, deve aver preso il suggerimento anche troppo alla lettera. Non a caso, al fianco dell’attaccante del Paris Saint-Germain campione del mondo in carica è apparsa da qualche tempo una nuova presenza femminile, la modella italo-svizzera Camilla Neuroni (nomen omen). Tra i due sarebbe nato un solido legame, narrano i gossip, certificato anche da una foto mostrata a mezzo social.

«Ero stata invitata alla festa di un amico che gioca nel PSG e sono stata avvicinata da Kylian – ci ha raccontato nei giorni scorsi la Neuroni – . Avendo studiato per anni in un collegio svizzero, conosco abbastanza la lingua francese e sono riuscita a parlare con lui: tra di noi è nata una bellissima amicizia. Dei tanti calciatori che ho avuto modo di frequentare, Mbappé è senza dubbio quello che ho più a cuore. Ad oggi mi reputo single, però per il futuro non mi precludo niente».

Nata a Milano da madre italiana e padre svizzero, dopo aver studiato a Ginevra ed essersi laureata presso l’University of Buckingham in Inghilterra, la super Camilla (che vanta già un foltissimo seguito da oltre 170mila followers soltanto su Instagram) ha iniziato la carriera di modella posando per molte riviste (da GQ, a Maxim, passando per Playboy) e diversi brand di costumi ed intimo. In Svizzera il suo nome è diventato conosciuto tramite la partecipazione ad un reality show, mentre in Italia per quella ad alcuni programmi calcistici su Telelombardia (da QSVS a Tackle Duro).

Che nel cuore dell’enfant prodige Mbappé, in un modo o nell’altro, sia finita insomma anche un po’ d’Italia? Per capirlo speriamo di non dover sforzare troppo… i neuroni.