Il mistero della Ciociara silurata da Domenica In – VIDEO e FOTO

Scelta come valletta nella nuova edizione di Domenica In, Alessia Macari, fidanzata di Kragl del Foggia e madrina del Frosinone, è stata bocciata dopo pochissime puntate

Che fine ha fatto la Ciociara? Alessia Macari, la super-tifosa del Frosinone nonché fidanzata del centrocampista del Foggia Oliver Kragl, è letteralmente sparita dalla tv dopo la fugace esperienza di inizio stagione a Domenica In, su Rai 1. La procace showgirl di origini irlandesi, famosa per aver lavorato in Avanti un altro su Canale 5 e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello VIP, era stata scelta dalla conduttrice Mara Venier per accompagnare il gioco del tabellone all’interno del rinnovato contenitore domenicale, salvo poi essere fatta fuori dopo appena qualche puntata (contestualmente allo stesso gioco del tabellone, che però è riapparso dopo qualche domenica accompagnato da una nuova valletta).

Alla Macari, già pronta ad entrare in studio nel corso di una delle ultime puntate della trasmissione, sarebbe stato impedito persino di fare una comparsata in una nuova veste: un vero e proprio mistero fitto che, al momento, non ha alcuna giustificazione. Della Ciociara, che aveva firmato un contratto di cinque puntate con la tv di Stato (insieme alla rassicurazione di poter arrivare comunque fino a maggio), dopo l’ultima delusione, per ora poche notizie, se non dai social. In una recente intervista lei stessa ha spiegato di non avere ancora compreso i motivi della bocciatura da Domenica In. E in tutto questo Frosinone e Foggia arrancano sul fondo della classifica in Serie A e Serie B…