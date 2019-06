PES 2020: data di uscita, prezzo, copertina, licenze e novità

Tutto su PES 2020, il videogioco calcistico di KONAMI che prova a contrastare la leadership di FIFA: trailer, copertina, modalità e leggende

Come ogni anno anche la nipponica KONAMI si prepara a lanciare la nuova edizione del suo noto videogioco calcistico, Pro Evolution Soccer. La versione 2019 uscirà prima di FIFA 20 a fine estate e a partire da quest’edizione si chiamerà Football PES 2020 per sottolineare l’importanza che la casa produttrice di videogiochi attribuisce ai tornei online. Ma vediamo quali caratteristiche avrà il videogioco, che godrà di tante novità e punta a contendere a FIFA la leadership del settore.

Data di uscita

Pes 2020 uscirà ufficialmente nei negozi fisici e digitali europei martedì 10 settembre 2019. Sarà giocabile su PlayStation 4, Xbox One e Pc.

Prezzo

KONAMI non ha reso noto per ora il prezzo delle due differenti versioni del videogioco, la Classic Edition e la Legend Edition. Il preordine del videogioco sui più importanti negozi online è tuttavia già disponibile, con un costo che oscilla fra i 39,99 euro e 49,99 euro.

Copertina

Football PES 2020 avrà due diverse copertine, che caratterizzeranno le due diverse versioni del videogioco:

Classic Edition: avrà Lionel Messi in copertina in virtù della partnership siglata da KONAMI con il Barcellona;

Legend Edition: avrà Ronaldinho in copertina e sarà disponibile esclusivamente online a un prezzo maggiorato rispetto alla Classic Edition. Acquistando la Legend Edition si avrà Messi in prestito per 10 incontri nella modalità myClub. Preordinando il gioco, inoltre, si avranno un altro fuoriclasse assoluto come Andrés Iniesta e 1,000 monete sempre per la modalità myClub. Per tutti gli appassionati ci sarà poi un gadget unico, visto che la Legend Edition includerà una versione scannerizzata in 3D dell’ex fenomeno brasiliano.

KONAMI ha previsto anche un’edizione speciale di Football PES 2020 acquistabile esclusivamente nello store ufficiale del Barcellona al Camp Nou.

TRAILER

KONAMI ha rilasciato il trailer ufficiale di Football PES 2020 nel corso dell’E3 di Los Angeles. Nel video ufficiale, attraverso tre grandi protagonisti, Messi, Ronaldinho e Iniesta, vengono illustrate alcune delle caratteristiche più importanti che avrà il videogioco.

NOVITÀ

L’edizione 2020 di PES racchiuderà diverse novità rispetto alle precedenti:

Grafica – Sarà presente un nuovo sistema di gestione dell’illuminazione e ci saranno modelli dei giocatori migliorati, filmati e replay più realistici. Il giocatore avrà inoltre a disposizione la scelta di una nuova visuale preimpostata che rende ancora più televisiva la visione della partita.

Sarà presente un nuovo sistema di gestione dell’illuminazione e ci saranno modelli dei giocatori migliorati, filmati e replay più realistici. Il giocatore avrà inoltre a disposizione la scelta di una nuova visuale preimpostata che rende ancora più televisiva la visione della partita. Master League – La modalità più conosciuta e apprezzata di PES sarà quella oggetto di maggiori novità nell’edizione 2020. In particolare sono stati rinnovati i dialoghi e ci saranno ulteriori possibilità di personalizzare la propria storia calcistica: si potrà creare e personalizzare i loghi degli sponsor che saranno visibili nei cartelloni pubblicitari durante le interviste e nel menù principale, si potrà personalizzare completamente l’aspetto del proprio allenatore grazie a una tecnologia avanzata di scansione 3D, e si potrà scegliere come tecnico un avatar di una delle leggende presenti nel gioco, fra cui Maradona, Zico e Cruijff. Grazie all’introduzione di uno speciale algoritmo, sarà inoltre rinnovato anche il calciomercato, con le sue dinamiche che risulteranno molto più realistiche.

– La modalità più conosciuta e apprezzata di PES sarà quella oggetto di maggiori novità nell’edizione 2020. In particolare sono stati rinnovati i dialoghi e ci saranno ulteriori possibilità di personalizzare la propria storia calcistica: si potrà creare e personalizzare i loghi degli sponsor che saranno visibili nei cartelloni pubblicitari durante le interviste e nel menù principale, si potrà personalizzare completamente l’aspetto del proprio allenatore grazie a una tecnologia avanzata di scansione 3D, e si potrà scegliere come tecnico un avatar di una delle leggende presenti nel gioco, fra cui Maradona, Zico e Cruijff. Grazie all’introduzione di uno speciale algoritmo, sarà inoltre rinnovato anche il calciomercato, con le sue dinamiche che risulteranno molto più realistiche. Finesse dribbling – PES 2020 introdurrà un nuovo dribbling dinamico, concepito grazie alla collaborazione di un campione come Andrés Iniesta. La nuova tecnica di dribbling permetterà di migliorare il ‘First Touch’ e la costruzione del gioco in fase di possesso palla.

– PES 2020 introdurrà un nuovo dribbling dinamico, concepito grazie alla collaborazione di un campione come Andrés Iniesta. La nuova tecnica di dribbling permetterà di migliorare il ‘First Touch’ e la costruzione del gioco in fase di possesso palla. Nuova modalità ‘Matchday’ – Sarà introdotta una modalità ex novo, che riguarderà il gioco online. Grazie a quest’ultima, che sarà denominata ‘Matchday’, l’utente potrà scegliere di utilizzare una delle due squadre disponibili prima di ogni evento settimanale e provare a condurla da solo o con l’ausilio di altri giocatori alla Grand Final.

STADI

KONAMI non ha ancora ufficializzato l’elenco degli stadi reali disponibili in PES 2020. Tuttavia si sa che ci sarà sicuramente il Camp Nou in virtù della partnership con il Barcellona e altri stadi importanti quali la Bombonera di Buenos Aires e l’Emirates Stadium di Londra.

LEGGENDE

Anche nell’edizione 2020 in PES sarà possibile acquistare diverse leggende ed utilizzarle nella modalità myClub. Queste le leggende già confermate da KONAMI, cui potrebbero aggiungersene altre: