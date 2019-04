Nonostante l’esonero dal Bologna, va tutto bene in amore per Filippo Inzaghi: l’ex tecnico rossoblu paparazzato a Milano con la più giovane fidanzata Angela Robusti

Sfortunato nel gioco, fortunato in amore: non è sempre vero, ma qualche volta sì. Di certo il proverbio può valere per Filippo Inzaghi, decisamente sfortunato quest’anno in panchina, ma ben messo se non altro dal punto di vista sentimentale. L’ex allenatore del Bologna, esonerato ormai già da un paio di mesi circa e rimpiazzato da Sinisa Mihajlovic, continua senza troppi sussulti la propria frequentazione di amorosi sensi con Angela Robusti, modella e architetto classe 1990, di ben 17 anni più giovane di lui.

La coppia è stata nuovamente beccata dopo un po’ di tempo qualche giorno fa in centro a Milano, mano nella mano, mentre faceva shopping. Già da circa un anno la relazione tra i due è di fatto di dominio pubblico: lui, dopo la lunghissima storia d’amore con la showgirl Alessia Ventura, parrebbe finalmente voler dismettere la vita da viveur incallito, mentre lei – che nel 2012 aveva partecipato a Miss Italia e successivamente era stata protagonista di una breve esperienza come corteggiatri di Uomini e Donne – non sembrerebbe accusare più di tanto la differenza di età con il suo Pippo. Bene così.