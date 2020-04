Pirlo e la nuova vita da allenatore: «Contatti con alcune squadre»

L’ex centrocampista Pirlo parla della nuova vita da allenatore: «Contatti con qualche squadra. Vediamo»

Andrea Pirlo è stato uno dei protagonista della diretta Instagram sul profilo di Christian Vieri. L’ex centrocampista ha parlato della sua nuova vita da allenatore: «Ho avuto contatti con qualche squadra, ma ora è tutto fermo. Restare in Italia? Valuto anche l’estero, il calcio è uguale ovunque».

«Il mio ritiro? Giocare non mi manca, ho smesso quando non ne avevo più voglia. Sono andato negli Stati Uniti per far calare l’adrenalina. Mi svegliavo la mattina e dicevo “Ma chi mi fa fare di andare agli allenamenti?”. In più avevo male alle ginocchia».