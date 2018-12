Pjanic lancia la Juventus: «Vogliamo il Triplete!»

Prima in Serie A e nel girone di Champions League, la Juventus punta al Triplete: ecco la carica di Miralem Pjanic

Reduce dalla vittoria di venerdì contro l’Inter, la Juventus è attesa dalla sfida con lo Young Boys in Champions League. E proprio la Coppa dalle grandi orecchie è nel mirino dei bianconeri, come sottolineato da Miralem Pjanic ai microfoni di Rai Sport: «Sapevamo che avremmo dovuto lottare fino alla fine con Napoli e Inter, ora abbiamo un bel vantaggio e proveremo a aumentarlo. Proveremo a vincere anche la Champions League: è una Juventus, penso sia la più forte». Il mediano poi parla di Cristiano Ronaldo: «Ha portato ciò che ha portato in tutte le squadre in cui ha giocato: è un grande campione, ha grande personalità e ci sta dando grandi benefici».

Continua Pjanic, parlando del leader in casa bianconera dopo l’addio di Gianluigi Buffon: «Chiellini, lo è sempre stato anche quando c’era Buffon: è un giocatore che ti fa capire cos’è la Juventus». «E’ un sogno che si può provare a realizzare», afferma l’ex Roma, sottolineando a proposito della Champions League: «Faremo in modo di portare questa Coppa a casa: negli ultimi anni siamo stati due anni in finale, ci è mancato qualcosa ma speriamo che questo sia l’anno buono».