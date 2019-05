Play-off Serie B, Cittadella-Benevento 0-0: diretta live

Cittadella-Benevento, semifinale play-off Serie B 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Cittadella-Benevento 0-0: tabellino

Arbitro: Ghersini di Genova

Cittadella-Benevento: diretta live

3′ – Palo di Coda. Subito una grande occasione per l’attaccante del Benevento. L’intervento del Var annulla però l’azione per un fuorigioco dubbio.

1′ – Fischio di Ghersini, inizia il match tra Cittadella e Benevento.

Cittadella-Benevento: formazioni ufficiali

Cittadella-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Si entra nel vivo dei play-off di Serie B con la semifinale di andata tra Cittadella e Benevento. I ragazzi di Venturato hanno sconfitto al primo turno lo Spezia per 2-1, grazie alla doppietta di Moncini. I campani, invece, fanno il loro esordio ai play-off in virtù del terzo posto acquisito in campionato.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini. A disp.: Maniero, Parodi, Camigliano, Drudi, Rizzo, Cancellotti, Siega, Pasa, Maniero, Bussaglia, Panico, Diaw, Scappini. Allenatore: Venturato.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Armenteros, Coda. A disp.: Gori, Zagari, Gyamfi, Tuia, Costa, Volta, Di Chiara, Del Pinto, Vokic, Crisetig, Improta, Buonaiuto, Insigne. Allenatore: Bucchi.

Ghersini di Genova

Cittadella-Benevento Streaming: dove vederla

Cittadella-Benevento sarà trasmessa a partire dalle ore 21.00 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.