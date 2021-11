Playoff Mondiali Qatar 2022: squadre, formula e quando si giocano

Gli ultimi posti per la Coppa del Mondo saranno assegnati attraverso gli spareggi: Playoff Mondiali Qatar 2022

Le ultime 3 delle 13 Nazionali europee a partecipare ai Mondiali di Qatar 2022 verranno fuori dai playoff, in programma nella Primavera 2022. Agli spareggi prenderanno parte le seconde classificate nei 10 gironi di qualificazione europei, fra cui l’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini, più le migliori due vincitrici dei gironi dell’ultima Nations League. Tutto sui Playoff Mondiali Qatar 2022: date, squadre, sorteggio e il regolamento.

Formula playoff Mondiali Qatar 2022

Accedono ai playoff, come detto, 12 squadre in tutto, le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazione europei più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso le qualificazioni. Le 12 squadre, mediante un sorteggio, saranno divise in 3 gironi da 4 Nazionali ciascuno.



In ogni girone saranno individuate 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinali in gara unica, che determineranno le due finaliste, le quali si affronteranno sempre in gara unica. Da ogni girone uscirà, pertanto, una sola qualificata.

Sorteggio playoff Mondiali Qatar 2022

A definire i tre gironi dei playoff sarà un sorteggio, che si terrà venerdì 26 novembre 2021, alle ore 17 a Zurigo, in Svizzera. Si darà vita in questo modo a tre ‘gruppi’ o ‘percorsi’ (A, B, C) da 4 squadre ciascuno (due teste di serie e due non teste di serie in ogni gruppo).

Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinale (gara unica), e le vincenti si scontreranno in finale (gara unica). Una sola squadra per ogni percorso accederà alla fase finale dei Mondiali.

Quando si giocano i playoff?

Le semifinali dei tre gironi degli spareggi si disputeranno il 24 e il 25 marzo 2022, mentre le tre finali si giocheranno il 28 e il 29 marzo. Le semifinali si giocheranno in casa delle squadre teste di serie, il campo della finale sarà invecec deciso per sorteggio.

Semifinali playoff: 24 e 25 marzo 2022

Finali playoff: 28 e 29 marzo 202

Qualificate playoff Mondiali Qatar 2022