Precedenti Cremonese-Inter: i numeri del match dello Zini – 📹

Precedenti Cremonese-Inter, i numeri del match che andrà in scena sabato allo Zini: le statistiche della gara

Cremonese-Inter.

La Cremonese ha chiuso l’andata senza vincere un incontro, un primato negativo successo nel 2003-04 all’Ancona.

Con Ballardini in panchina i grigiorossi hanno eliminato il Napoli in Coppa Italia e pareggiato a Bologna in campionato.

L’Inter ha vissuto un’ultima settimana di saliscendi. Strepitosa col Milan in Supercoppa, ha poi perso in casa con l’Empoli.

Per i nerazzurri il ritardo in campionato è sensibile: 13 punti sono difficilissimi da rimontare

