Precedenti Inter-Milan: i numeri del derby della Madonnina – 📹

Precedenti Inter-Milan, i numeri e le statistiche del derby della Madonnina che andrà in scena questo fine settimana

Grazie al 2-1 di Cremona l’Inter ha scavalcato il Milan al 2° posto anche se la distanza dalla vetta è abissale.



Il più in forma dell’Inter è Lautaro Martinez, terzo nella classifica cannonieri.



Il 5-2 patito in casa con il Sassuolo è stata l’ultima di una serie di prestazioni shock dei rossoneri.



Pioli punta sul derby per una sterzata e ha parlato di posto tra le prime 4 come scudetto stagionale per il Milan.

CONTINUA NEL VIDEO DI CALCIONEWS24