Precedenti Juve-Fiorentina: i numeri del match dello Stadium – 📹

Precedenti Juve-Fiorentina, i numeri del match che si giocherà in questo fine settimana all’Allianz Stadium

La Juve si è risollevata da un periodo negativo con due vittorie, raggiungendo la semifinale di Coppa Italia e vincendo 3-0 a Salerno.



Con una doppietta nell’ultima gara di campionato Vlahovic ha dato ragione ad Allegri che aveva detto di vederlo in gran forma.



La Fiorentina ha perso l’ultima partita in casa con il Bologna, ricevendo sonori fischi dal proprio pubblico.



Solo pochi giorni prima la bocciatura in campionato, i viola si sono qualificati per la semifinale di Coppa Italia.

