Statistiche e curiosità delle gare del 11° turno del massimo campionato: precedenti Serie A

La Serie A 2023/2024 si appresta a vivere la sua 11ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato:

1 ) BOLOGNA-LAZIO (venerdì 3 novembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

Il Bologna conduce nelle statistiche delle sfide interne con la Lazio in Serie A, avendo ottenuto 35 vittorie a fronte delle 15 dei biancocelesti. Immobile, che ha realizzato 9 reti in carriera ai rossoblù, potrebbe diventare in caso di gol il terzo giocatore in grado di andare in doppia cifra contro sei o più squadre nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Totti (10 squadre) e Antonio Di Natale (7 squadre).

Totale gare: 69. Vittorie Bologna: 35. Pareggi: 19. Vittorie Lazio: 15.

69. 35. 19. 15. Gol Bologna: 115. Gol Lazio: 67

115. 67 Ultima vittoria Bologna: 3-0 del 3 ottobre 2021 [14′ Barrow, 17′ Theate, 68′ Hickey]

3-0 del 3 ottobre 2021 [14′ Barrow, 17′ Theate, 68′ Hickey] Ultimo pareggio: 0-0 dell’11 marzo 2023

0-0 dell’11 marzo 2023 Ultima vittoria Lazio: 0-2 del 26 dicembre 2018 [30′ Luiz Felipe, 90′ Lulic]

0-2 del 26 dicembre 2018 [30′ Luiz Felipe, 90′ Lulic] Miglior marcatore della sfida: 7 gol – Angelo Schiavio (Bologna).

2) SALERNITANA-NAPOLI (sabato 4 novembre, ore 15.00) – DAZN

La Salernitana non ha mai battuto il Napoli nei derby casalinghi in Serie A, avendo riportato un pareggio (nel lontano 1947) e 2 sconfitte negli incroci più recenti.

Totale gare: 3. Vittorie Salernitana: 0. Pareggi: 1. Vittorie Napoli: 2.

3. 0. 1. 2. Gol Salernitana: 3. Gol Napoli: 6.

3. 6. Ultimo pareggio: 3-3 del 2 novembre 1947 [21′ Barbieri (N), 32′ Di Benedetti (N), 51′ Onorato (S), 59′ Buzzegoli (S), 86′ Vaschetto (S), 89′ Di Benedetti (N)]

3-3 del 2 novembre 1947 [21′ Barbieri (N), 32′ Di Benedetti (N), 51′ Onorato (S), 59′ Buzzegoli (S), 86′ Vaschetto (S), 89′ Di Benedetti (N)] Ultima vittoria Napoli: 0-2 del 21 gennaio 2023 [45′ + 3 Di Lorenzo, 48′ Osimhen]

0-2 del 21 gennaio 2023 [45′ + 3 Di Lorenzo, 48′ Osimhen] Miglior marcatore della sfida: 2 gol – Dante Di Benedetti (Napoli).

3) ATALANTA-INTER (sabato 4 novembre, ore 18.00) – DAZN

L’Inter conduce nei derby lombardi disputati in Serie A in casa dell’Atalanta, avendo riportato 24 successi a fronte dei 15 dei bergamaschi (22 i pareggi). La Dea, in particolare, non batte i milanesi da 5 anni (2 sconfitte e 2 pareggi nel parziale).

Totale gare: 62. Vittorie Atalanta: 15. Pareggi: 22. Vittorie Inter: 24.

62. 15. 22. 24. Gol Atalanta: 69. Gol Inter: 99.

69. 99. Ultima vittoria Atalanta: 4-1 dell’11 novembre 2018 [9′ Hateboer (A), 47′ rig. Icardi (I), 62′ Mancini (A), 88′ Djimsiti (A), 90′ A. Gómez (A)]

4-1 dell’11 novembre 2018 [9′ Hateboer (A), 47′ rig. Icardi (I), 62′ Mancini (A), 88′ Djimsiti (A), 90′ A. Gómez (A)] Ultimo pareggio: 0-0 del 16 gennaio 2022

0-0 del 16 gennaio 2022 Ultima vittoria Inter: 2-3 del 13 novembre 2022 [25′ Lookman (A), 36′, 56′ Dzeko (I), 61′ aut. Palomino (A), 77′ Palomino (A)]

2-3 del 13 novembre 2022 [25′ Lookman (A), 36′, 56′ Dzeko (I), 61′ aut. Palomino (A), 77′ Palomino (A)] Miglior marcatore della sfida: 6 gol – Angelo Domenghini (1 Atalanta, 5 Inter).

4) MILAN-UDINESE (sabato 4 novembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 48. Vittorie Milan: 26. Pareggi: 17. Vittorie Udinese: 5.

48. 26. 17. 5. Gol Milan: 106. Gol Udinese: 53.

106. 53. Ultima vittoria Milan: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Udinese: –

– Miglior marcatore della sfida: –

5) VERONA-MONZA (domenica 5 novembre, ore 12.30) – DAZN/SKY

Totale gare: 1. Vittorie Verona: 0. Pareggi: 1. Vittorie Monza: 0.

1. 0. 1. 0. Gol Verona: 1. Gol Monza: 1.

1. 1. Ultimo pareggio: –

– Miglior marcatore della sfida: –

6) CAGLIARI-GENOA (domenica 5 novembre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 23. Vittorie Cagliari: 15. Pareggi: 4. Vittorie Genoa: 6.

23. 15. 4. 6. Gol Cagliari: 36. Gol Genoa: 22.

36. 22. Ultima vittoria Cagliari: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Genoa: –

– Miglior marcatore della sfida: –

7) ROMA-LECCE (domenica 5 novembre, ore 18.00) – DAZN

–

Totale gare: 17. Vittorie Inter: 14. Pareggi: 2. Vittorie Lecce: 1.

17. 14. 2. 1. Gol Roma: 44. Gol Lecce: 17.

44. 17. Ultima vittoria Roma: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Lecce: –

– Miglior marcatore della sfida: –

8) FIORENTINA-JUVENTUS (domenica 5 novembre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 84. Vittorie Fiorentina: 28. Pareggi: 33. Vittorie Juventus: 23.

84. 28. 33. 23. Gol Fiorentina: 107. Gol Juventus: 96.

107. 96. Ultima vittoria Fiorentina: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Juventus: –

– Miglior marcatore della sfida: –

9) FROSINONE-EMPOLI (lunedì 6 novembre, ore 18.30) – DAZN

–

Totale gare: 2. Vittorie Frosinone: 1. Pareggi: 1. Vittorie Empoli: 0.

2. 1. 1. 0. Gol Frosinone: 5. Gol Empoli: 3.

5. 3. Ultima vittoria Frosinone: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Empoli: –

– Miglior marcatore della sfida: –

10) TORINO-SASSUOLO (lunedì 6 novembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 10. Vittorie Torino: 6. Pareggi: 1. Vittorie Sassuolo: 3.

10. 6. 1. 3. Gol Torino: 20. Gol Sassuolo: 14.

20. 14. Ultima vittoria Torino: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Sassuolo: –

– Miglior marcatore della sfida: –

Puoi vedere tutti i video di Calcionews24 iscrivendoti al nostro canale Youtube.