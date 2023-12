Statistiche e curiosità delle gare del 16° turno del massimo campionato: precedenti Serie A

La Serie A 2023/2024 si appresta a vivere la sua 16ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato:

1 ) GENOA-JUVENTUS (venerdì 15 dicembre, ore 20.45) – DAZN

Il Genoa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare casalinghe di campionato (3 vittorie, 2 pareggi), ottenendo 7 punti nelle ultime tre partite al Ferraris; l’unica sconfitta interna nel periodo è arrivata contro il Milan il 7 ottobre (0-1). La Vecchia Signora è il bersaglio preferito di Ruslan Malinovskyi in Serie A: l’ucraino ha realizzato 3 gol contro la Vecchia Signora, tutti arrivati negli ultimi 15 minuti di gioco.

Totale gare: 55. Vittorie Genoa: 20. Pareggi: 11. Vittorie Juventus: 24.

55. 20. 11. 24. Gol Genoa: 72. Gol Juventus: 90.

72. 90. Ultima vittoria Genoa: 2-1 del 6 maggio 2002 [48′ Dybala (J), 87′ Gudmundsson (G), 90′ + 6 rig. Criscito (G)]

2-1 del 6 maggio 2002 [48′ Dybala (J), 87′ Gudmundsson (G), 90′ + 6 rig. Criscito (G)] Ultimo pareggio: 0-0 dell’11 marzo 2012

0-0 dell’11 marzo 2012 Ultima vittoria Juventus: 1-3 del 13 dicembre 2020 [57′ Dybala (J), 61′ Sturaro (G), 78′, 89′ rig. Cristiano Ronaldo (J)]

1-3 del 13 dicembre 2020 [57′ Dybala (J), 61′ Sturaro (G), 78′, 89′ rig. Cristiano Ronaldo (J)] Miglior marcatore della sfida: 6 gol – Giampiero Boniperti e Paulo Dybala (Juventus).

2) LECCE-FROSINONE (sabato 16 dicembre, ore 15.00) – DAZN

Sarà il primo confronto in Serie A fra Lecce e Frosinone. I salentini sono rimasti imbattuti in 8 delle 10 partite di Serie B contro i ciociari (6 vittorie, 2 pareggi), vincendo quella più recente (1-0 il 2 aprile 2022 al Via Del Mare).

Totale gare: 0. Vittorie Lecce: 0. Pareggi: 0. Vittorie Frosinone: 0.

0. 0. 0. 0. Gol Lecce: 0. Gol Frosinone: 0.

3) NAPOLI-CAGLIARI (sabato 16 dicembre, ore 18.00) – DAZN

Il Napoli è in netto vantaggio nei confronti casalinghi in Serie A contro il Cagliari, con 21 vittorie, 10 pareggi e 5 affermazioni dei rossoblù. I partenopei in particolare sono imbattuti in 23 delle ultime 24 sfide contro il Cagliari in Serie A (16 vittorie, 7 pareggi), periodo in cui hanno fatto registrare ben 12 clean sheet.

Totale gare: 36. Vittorie Napoli: 21. Pareggi: 10. Vittorie Cagliari: 5.

36. 21. 10. 5. Gol Napoli: 60. Gol Cagliari: 28.

60. 28. Ultima vittoria Napoli: 2-0 del 26 settembre 2021 [11′ Osimhen, 57′ rig. L. Insigne]

2-0 del 26 settembre 2021 [11′ Osimhen, 57′ rig. L. Insigne] Ultimo pareggio: 1-1 del 2 maggio 2021 [13′ Osimhen (N), 90′ + 4 rig. Nandez (C)]

1-1 del 2 maggio 2021 [13′ Osimhen (N), 90′ + 4 rig. Nandez (C)] Ultima vittoria Cagliari: 0-1 del 25 settembre 2019 [87′ Castro]

0-1 del 25 settembre 2019 [87′ Castro] Miglior marcatore della sfida: 5 gol – Dries Mertens (Napoli), Luigi Riva (Cagliari).

4) TORINO-EMPOLI (sabato 16 dicembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

Bilancio sfavorevole al Torino nei confronti interni in Serie A con l’Empoli. I toscani conducono infatti nelle statistiche con 4 vittorie esterne, 4 pareggi e 3 affermazioni dei granata. I piemontesi però hanno vinto le ultime due gare interne nel torneo, collezionando altrettanti clean-sheet.

Totale gare: 11. Vittorie Torino: 3. Pareggi: 4. Vittorie Empoli: 4.

11. 3. 4. 4. Gol Torino: 9. Gol Empoli: 8.

9. 8. Ultima vittoria Torino: 3-0 del 26 dicembre 2018 [44′ N’Koulou, 49′ De Silvestri, 75′ Iago Falque]

3-0 del 26 dicembre 2018 [44′ N’Koulou, 49′ De Silvestri, 75′ Iago Falque] Ultimo pareggio: 1-1 del 9 ottobre 2022 [49′ Destro (E), 90′ Lukic (T)]

1-1 del 9 ottobre 2022 [49′ Destro (E), 90′ Lukic (T)] Ultima vittoria Empoli: 0-1 del 10 gennaio 2016 [56′ Maccarone]

0-1 del 10 gennaio 2016 [56′ Maccarone] Miglior marcatore della sfida: 1 gol – Franco Lerda, Gianluca Comotto, Nicolas N’Koulou, Lorenzo De Silvestri, Iago Falque, Tommaso Pobega, Massimo Donati (Torino), Luca Della Scala, Ighli Vannucchi, Antonio Di Natale, Massimo Maccarone, Simone Rogmanoli, Andrea La Mantia, Mattia Destro (Empoli).

5) MILAN-MONZA (domenica 17 dicembre, ore 12.30) – DAZN/SKY

Nell’unico derby lombardo in Serie A fra le due squadre giocato al Meazza, e risalente alla scorsa stagione, il Milan si impose con un rotondo 4-1. Finora i rossoneri non hanno ancora pareggiato una partita casalinga in questo campionato (5 vittorie, 2 sconfitte).

Totale gare: 1. Vittorie Milan: 1. Pareggi: 0. Vittorie Monza: 0.

1. 1. 0. 0. Gol Milan: 4. Gol Monza: 1.

4. 1. Ultima vittoria Milan: 4-1 del 22 ottobre 2022 [16′, 41′ Brahim Díaz (MI), 65′ Origi (MI), 70′ F. Ranocchia (MO), 84′ Rafael Leão (MI)]

4-1 del 22 ottobre 2022 [16′, 41′ Brahim Díaz (MI), 65′ Origi (MI), 70′ F. Ranocchia (MO), 84′ Rafael Leão (MI)] Miglior marcatore della sfida: 2 gol – Brahim Díaz (Milan).

6) FIORENTINA-VERONA (domenica 17 dicembre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 32. Vittorie Fiorentina: 15. Pareggi: 11. Vittorie Verona: 6.

32. 15. 11. 6. Gol Fiorentina: 47. Gol Verona: 32.

47. 32. Ultima vittoria Fiorentina: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Verona: –

7) UDINESE-SASSUOLO (domenica 17 dicembre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 10. Vittorie Udinese: 4. Pareggi: 3. Vittorie Sassuolo: 3.

10. 4. 3. 3. Gol Udinese: 14. Gol Sassuolo: 10.

14. 10. Ultima vittoria Udinese: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Sassuolo: –

– Miglior marcatore della sfida: –

8) BOLOGNA-ROMA (domenica 17 dicembre, ore 18.00) – DAZN

–

Totale gare: 75. Vittorie Bologna: 32. Pareggi: 22. Vittorie Roma: 21.

75. 32. 22. 21. Gol Bologna: 102. Gol Roma: 85.

102. 85. Ultima vittoria Bologna: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Roma: –

– Miglior marcatore della sfida: –

9) LAZIO-INTER (domenica 17 dicembre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 80. Vittorie Lazio: 29. Pareggi: 29. Vittorie Inter: 22.

80. 29. 29. 22. Gol Lazio: 112. Gol Inter: 101.

112. 101. Ultima vittoria Lazio: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Inter: –

– Miglior marcatore della sfida: –

10) ATALANTA-SALERNITANA (lunedì 18 dicembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 3. Vittorie Atalanta: 1. Pareggi: 2. Vittorie Sassuolo: 0.

3. 1. 2. 0. Gol Atalanta: 9. Gol Salernitana: 3.

9. 3. Ultima vittoria Atalanta: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Sassuolo: –

– Miglior marcatore della sfida: –

