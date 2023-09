Statistiche e curiosità delle gare del 5° turno del massimo campionato: precedenti Serie A

La Serie A 2023/2024 si appresta a vivere la sua 5ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato:

1 ) SALERNITANA-FROSINONE (venerdì 22 settembre, ore 18.30) – DAZN

I 7 punti conquistati dal Frosinone in Serie A dal Frosinone nelle prime 4 giornate rappresentano un record per la formazione ciociara in Serie A. Quest’ultima non ha mai sfidato i granata nel massimo campionato, ma in Serie B le squadre si sono affrontate 12 volte con un bilancio in perfetto equilibrio di 4 vittorie ciascuna e 4 pareggi.

Totale gare: 0. Vittorie Salernitana: 0. Pareggi: 0. Vittorie Verona: 0.

0. 0. 0. 0. Gol Salernitana: 0. Gol Frosinone: 0

2) LECCE-GENOA (venerdì 22 settembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

Il Lecce ha vinto soltanto il primo dei 7 precedenti casalinghi in Serie A con il Genoa, riportando 3 pareggi e 3 sconfitte nelle 6 sfide più recenti. Solo nel 2004/05 (11 reti) i salentini hanno segnato più reti di quest’anno (7) nelle prime 4 giornate di Serie A. I rossoblù sono la squadra che al momento ha realizzato più reti sugli sviluppi da calcio d’angolo (3).

Totale gare: 7. Vittorie Lecce: 1. Pareggi: 3. Vittorie Genoa: 3.

7. 1. 3. 3. Gol Lecce: 7. Gol Genoa: 13.

7. 13. Ultima vittoria Lecce: 2-1 del 7 gennaio 1990 [9′ Barbas (L), 14′ P. Benedetti (L), 86′ D. Fontolan (G)]

2-1 del 7 gennaio 1990 [9′ Barbas (L), 14′ P. Benedetti (L), 86′ D. Fontolan (G)] Ultimo pareggio: 2-2 dell’8 dicembre 2019 [31′ Pandev (G), 45′ + 5 Criscito (G), 60′ Falco (L), 70′ Tabanelli (L)]

2-2 dell’8 dicembre 2019 [31′ Pandev (G), 45′ + 5 Criscito (G), 60′ Falco (L), 70′ Tabanelli (L)] Ultima vittoria Genoa: 1-3 del 5 dicembre 2010 [45′ + 2 Ofere (L), 55′ Toni (G), 76′ A. Ranocchia (G), 90′ + 4 M. Rossi (G)]

1-3 del 5 dicembre 2010 [45′ + 2 Ofere (L), 55′ Toni (G), 76′ A. Ranocchia (G), 90′ + 4 M. Rossi (G)] Miglior marcatore della sfida: 3 gol – Giuseppe Sculli (Genoa).

3) MILAN-VERONA (sabato 23 settembre, ore 15.00) – DAZN

Il Verona non ha mai battuto il Milan a San Siro in Serie A nella sua storia. Marco Davide Faraoni ha nel Milan la sua vittima preferita in Serie A: 3 le reti segnate dall’esterno ai rossoneri, due delle quali proprio al Meazza, l’ultima nella gara vinta 3-1 dai rossoneri lo scorso giugno.

Totale gare: 31. Vittorie Milan: 18. Pareggi: 13. Vittorie Verona: 0.

31. 18. 13. 0. Gol Milan: 56. Gol Verona: 24.

56. 24. Ultima vittoria Milan: 3-1 del 4 giugno 2023 [45′ + 2 Giroud (M), 71′ Faraoni (V), 85′, 90′ + 2 Rafael Leão (M)]

3-1 del 4 giugno 2023 [45′ + 2 Giroud (M), 71′ Faraoni (V), 85′, 90′ + 2 Rafael Leão (M)] Ultimo pareggio: 2-2 dell’8 novembre 2020 [6′ Barak (V), 19′ aut. Calabria (V), 27′ aut. Magnani (M), 90′ + 3 Ibrahimovic (M)]

2-2 dell’8 novembre 2020 [6′ Barak (V), 19′ aut. Calabria (V), 27′ aut. Magnani (M), 90′ + 3 Ibrahimovic (M)] Miglior marcatore della sfida: 4 gol – Pierino Prati (Milan).

4) SASSUOLO-JUVENTUS (sabato 23 settembre, ore 18.00) – DAZN

–

Totale gare: 10. Vittorie Sassuolo: 2. Pareggi: 2. Vittorie Juventus: 6.

10. 2. 2. 6. Gol Sassuolo: 10. Gol Juventus: 20.

10. 20. Ultima vittoria Sassuolo: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Juventus: –

– Miglior marcatore della sfida:

5) LAZIO-MONZA (sabato 23 settembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 1. Vittorie Lazio: 1. Pareggi: 0. Vittorie Monza: 0.

1. 1. 0. 0. Gol Lazio: 1. Gol Monza: 0.

1. 0. Ultima vittoria Lazio: –

– Miglior marcatore della sfida: –

6) EMPOLI-INTER (domenica 24 settembre, ore 12.30) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 15. Vittorie Empoli: 2. Pareggi: 3. Vittorie Inter: 10.

15. 2. 3. 10. Gol Empoli: 10. Gol Inter: 25.

10. 25. Ultima vittoria Empoli: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Inter: –

– Miglior marcatore della sfida: –

7) ATALANTA-CAGLIARI (domenica 24 settembre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 28. Vittorie Atalanta: 16. Pareggi: 5. Vittorie Cagliari: 7.

28. 16. 5. 7. Gol Atalanta: 48. Gol Cagliari: 30.

48. 30. Ultima vittoria Atalanta: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Cagliari: –

– Miglior marcatore della sfida: –

8) UDINESE-FIORENTINA (domenica 24 settembre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 47. Vittorie Udinese: 17. Pareggi: 17. Vittorie Fiorentina: 13.

47. 17. 17. 13. Gol Udinese: 63. Gol Fiorentina: 56.

63. 56. Ultima vittoria Udinese : –

: – Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Fiorentina: –

– Miglior marcatore della sfida: –

9) BOLOGNA-NAPOLI (domenica 24 settembre, ore 18.00) – DAZN

–

Totale gare: 64. Vittorie Bologna: 31. Pareggi: 15. Vittorie Napoli: 18.

64. 31. 15. 18. Gol Bologna: 103. Gol Napoli: 81.

103. 81. Ultima vittoria Bologna: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Napoli: –

– Miglior marcatore della sfida: –

10) TORINO-ROMA (domenica 24 settembre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 78. Vittorie Torino: 33. Pareggi: 27. Vittorie Roma: 18.

78. 33. 27. 18. Gol Torino: 115. Gol Roma: 76.

115. 76. Ultima vittoria Torino: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Roma: –

– Miglior marcatore della sfida: –

