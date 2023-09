Statistiche e curiosità delle gare del 6° turno del massimo campionato: precedenti Serie A

La Serie A 2023/2024 si appresta a vivere la sua 6ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato:

1 ) JUVENTUS-LECCE (martedì 26 settembre, ore 18.30) – DAZN

La Juventus, reduce dalla sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo, affronta un Lecce che per la prima volta nella sua storia non ha perso nessuna delle prime 5 gare di campionato, avendo collezionato 3 vittorie e 2 pareggi con 11 punti.

Totale gare: 17. Vittorie Juventus: 12. Pareggi: 4. Vittorie Lecce: 1.

17. 12. 4. 1. Gol Juventus: 44. Gol Lecce: 13

44. 13 Ultima vittoria Juventus: 2-1 del 3 maggio 2023 [15′ Paredes (J), 37′ Ceesay (L), 40′ Vlahovic (J)]

2-1 del 3 maggio 2023 [15′ Paredes (J), 37′ Ceesay (L), 40′ Vlahovic (J)] Ultimo pareggio: 1-1 del 2 maggio 2012 [8′ Marchisio (J), 85′ Bertolacci (L)]

1-1 del 2 maggio 2012 [8′ Marchisio (J), 85′ Bertolacci (L)] Ultima vittoria Lecce: 3-4 del 25 aprile 2004 [3′ Trezeguet (J), 23′ Franceschini (L), 30′, 44′ Konan (L), 52′ Chevanton (L), 56′ Maresca (J), 79′ Del Piero (J)]

3-4 del 25 aprile 2004 [3′ Trezeguet (J), 23′ Franceschini (L), 30′, 44′ Konan (L), 52′ Chevanton (L), 56′ Maresca (J), 79′ Del Piero (J)] Miglior marcatore della sfida: 4 gol – Alessandro Del Piero (Juventus).

2) CAGLIARI-MILAN (mercoledì 27 settembre, ore 18.30) – DAZN/SKY

I rossoblù non superano i rossoneri in casa da 6 anni. L’ultimo successo fu timbrato dall’attuale allenatore della Primavera dei sardi, Fabio Pisacane, in rete nei minuti di recupero.

Totale gare: 40. Vittorie Cagliari: 5. Pareggi: 17. Vittorie Milan: 18.

40. 5. 17. 18. Gol Cagliari: 32. Gol Milan: 54.

32. 54. Ultima vittoria Cagliari: 2-1 del 28 maggio 2017 [17′ João Pedro (C), 72′ Lapadula (M), 90′ + 3 Pisacane (C)]

2-1 del 28 maggio 2017 [17′ João Pedro (C), 72′ Lapadula (M), 90′ + 3 Pisacane (C)] Ultimo pareggio: 1-1 del 16 settembre 2018 [4′ João Pedro (C), 55′ Higuain (M)]

1-1 del 16 settembre 2018 [4′ João Pedro (C), 55′ Higuain (M)] Ultima vittoria Milan: 0-1 del 19 marzo 2022 [59′ Bennacer]

0-1 del 19 marzo 2022 [59′ Bennacer] Miglior marcatore della sfida: 6 gol – Luigi Riva (Cagliari).

3) EMPOLI-SALERNITANA (mercoledì 27 settembre, ore 18.30) – DAZN

Bilancio in perfetta parità nelle tre sfide di Serie A fra Empoli e Salernitana disputate in casa dei toscani. L’Empoli è l’unica squadra che ancora non ha segnato un gol, mentre i campani non hanno ancora trovato una vittoria (3 pareggi e 2 sconfitte).

Totale gare: 3. Vittorie Empoli: 1. Pareggi: 1. Vittorie Salernitana: 1.

3. 1. 1. 1. Gol Empoli: 5. Gol Salernitana: 5.

5. 5. Ultima vittoria Empoli: 2-1 dell’8 maggio 2023 [38′ Cambiaghi (E), 63′ Caputo (E), 85′ Piatek (S)]

2-1 dell’8 maggio 2023 [38′ Cambiaghi (E), 63′ Caputo (E), 85′ Piatek (S)] Ultimo pareggio: 1-1 del 14 maggio 2022 [31′ Cutrone (E), 76′ Bonazzoli (S)]

1-1 del 14 maggio 2022 [31′ Cutrone (E), 76′ Bonazzoli (S)] Ultima vittoria Salernitana: 2-3 del 14 febbraio 1999 [32′ Cerbone (E), 34′, 68′, 83′ Di Vaio (S), 90′ + 3 C. Bonomi (E)]

2-3 del 14 febbraio 1999 [32′ Cerbone (E), 34′, 68′, 83′ Di Vaio (S), 90′ + 3 C. Bonomi (E)] Miglior marcatore della sfida: 3 gol – Marco Di Vaio (Salernitana).

4) VERONA-ATALANTA (mercoledì 27 settembre, ore 18.30) – DAZN

L’Atalanta ha vinto 4 delle più recenti 5 sfide fuori casa col Verona in Serie A (una sconfitta). I bergamaschi sono la squadra che finora ha effettuato più tiri nello specchio nel massimo campionato, ben 30, come l’Inter capolista.

Totale gare: 23. Vittorie Verona: 8. Pareggi: 7. Vittorie Atalanta: 8.

23. 8. 7. 8. Gol Sassuolo: 27. Gol Juventus: 32.

27. 32. Ultima vittoria Verona: 2-1 del 3 febbraio 2016 [30′ A. Conti (A), 42′ Siligardi (V), 83′ Pazzini (V)]

2-1 del 3 febbraio 2016 [30′ A. Conti (A), 42′ Siligardi (V), 83′ Pazzini (V)] Ultimo pareggio: 1-1 del 18 luglio 2020 [50′ D. Zapata (A), 59′ Pessina (V)]

1-1 del 18 luglio 2020 [50′ D. Zapata (A), 59′ Pessina (V)] Ultimo vittoria Atalanta: 0-1 del 28 agosto 2022 [50′ Koopmeiners]

0-1 del 28 agosto 2022 [50′ Koopmeiners] Miglior marcatore della sfida: 3 gol – Aldo Cantarutti e Josip Ilicic (Atalanta).

5) INTER-SASSUOLO (mercoledì 27 settembre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 10. Vittorie Inter: 4. Pareggi: 2. Vittorie Sassuolo: 4.

10. 4. 2. 4. Gol Inter: 19. Gol Sassuolo: 13.

19. 13. Ultima vittoria Inter: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Sassuolo: –

– Miglior marcatore della sfida: –

6) LAZIO-TORINO (mercoledì 27 settembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 68. Vittorie Lazio: 23. Pareggi: 33. Vittorie Torino: 12.

68. 23. 33. 12. Gol Lazio: 88. Gol Torino: 59.

88. 59. Ultima vittoria Lazio: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Torino: –

– Miglior marcatore della sfida: –

7) NAPOLI-UDINESE (mercoledì 27 settembre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 41. Vittorie Napoli: 26. Pareggi: 11. Vittorie Udinese: 4.

41. 26. 11. 4. Gol Napoli: 81. Gol Udinese: 46.

81. 46. Ultima vittoria Napoli: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Udinese: –

– Miglior marcatore della sfida: –

8) FROSINONE-FIORENTINA (giovedì 28 settembre, ore 15.00) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 2. Vittorie Frosinone: 0. Pareggi: 2. Vittorie Fiorentina: 0.

2. 0. 2. 0. Gol Frosinone: 1. Gol Fiorentina: 1.

1. 1. Ultimo pareggio: –

– Miglior marcatore della sfida: –

9) MONZA-BOLOGNA (giovedì 28 settembre, ore 18.30) – DAZN

–

Totale gare: 1. Vittorie Monza: 31. Pareggi: 15. Vittorie Bologna: 18.

1. 31. 15. 18. Gol Monza: 1. Gol Bologna: 2.

1. 2. Ultima vittoria Bologna: –

– Miglior marcatore della sfida: –

10) GENOA-ROMA (giovedì 28 settembre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 55. Vittorie Genoa: 25. Pareggi: 17. Vittorie Roma: 13.

55. 25. 17. 13. Gol Genoa: 79. Gol Roma: 62.

79. 62. Ultima vittoria Genoa: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Roma: –

– Miglior marcatore della sfida: –

