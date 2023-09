Statistiche e curiosità delle gare del 7° turno del massimo campionato: precedenti Serie A

La Serie A 2023/2024 si appresta a vivere la sua 7ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato:

1 ) LECCE-NAPOLI (sabato 30 settembre, ore 15.00) – DAZN

I 3 confronti più recenti in Serie A fra Lecce e Napoli sono terminati con un successo dei partenopei. Il Lecce non si impone in casa sui partenopei da dodici anni. I salentini hanno vinto tutte e 3 le gare interne finora disputate in questo campionato e solo nel 1989/90 sono riusciti a mettere in fila 4 vittorie consecutive.

Totale gare: 12. Vittorie Lecce: 3. Pareggi: 5. Vittorie Napoli: 4.

12. 3. 5. 4. Gol Lecce: 10. Gol Napoli: 13

10. 13 Ultima vittoria Lecce: 2-1 dell’8 maggio 2011 [49′ rig. Corvia (L), 67′ Mascara (N), 89′ Chevantón (L)]

2-1 dell’8 maggio 2011 [49′ rig. Corvia (L), 67′ Mascara (N), 89′ Chevantón (L)] Ultimo pareggio: 1-1 del 10 maggio 2009 [33′ Inacio Piá (N), 43′ Zanchetta (L)]

1-1 del 10 maggio 2009 [33′ Inacio Piá (N), 43′ Zanchetta (L)] Ultima vittoria Napoli: 1-2 del 7 aprile 2023 [18′ Di Lorenzo (N), 52′ F. Di Francesco (L), 64′ aut. Gallo (N)]

1-2 del 7 aprile 2023 [18′ Di Lorenzo (N), 52′ F. Di Francesco (L), 64′ aut. Gallo (N)] Miglior marcatore della sfida: 2 gol – Fernando Llorente (Napoli).

2) MILAN-LAZIO (sabato 30 settembre, ore 18.00) – DAZN

Negli ultimi 2 precedenti a San Siro il Milan ha battuto la Lazio sempre con il punteggio di 2-0. Conteggiando lo scorso anno, i rossoneri hanno realizzato una striscia di 5 vittorie interne in A: soltanto nel periodo fra aprile e settembre 2022 ne hanno ottenute di più durante la gestione Pioli (6).

Totale gare: 80. Vittorie Milan: 47. Pareggi: 23. Vittorie Lazio: 10.

80. 47. 23. 10. Gol Milan: 159. Gol Lazio: 75.

159. 75. Ultima vittoria Milan: 2-0 del 6 maggio 2023 [17′ Bennacer, 29′ Theo Hernández]

2-0 del 6 maggio 2023 [17′ Bennacer, 29′ Theo Hernández] Ultimo pareggio: 1-1 del 20 marzo 2016 [9′ Parolo (L), 15′ Carlos Bacca (M)]

1-1 del 20 marzo 2016 [9′ Parolo (L), 15′ Carlos Bacca (M)] Ultima vittoria Lazio: 1-2 del 3 novembre 2019 [25′ Immobile (L), 28′ aut. Bastos (M), 83′ J. Correa (L)]

1-2 del 3 novembre 2019 [25′ Immobile (L), 28′ aut. Bastos (M), 83′ J. Correa (L)] Miglior marcatore della sfida: 7 gol – Giovanni Moretti, Gunnar Nordahl (Milan), Silvio Piola (Lazio).

3) SALERNITANA-INTER (sabato 30 settembre, ore 20.45) – DAZN/SKY

Bilancio negativo per l’Inter in Serie A sul campo della Salernitana, con 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nella gara dello scorso torneo. I granata non hanno ancora ottenuto una vittoria in questo campionato, e in casa hanno riportato 2 pareggi e una sconfitta. L’attaccante dei campani Jovane Cabral ha colpito finora 4 legni, uno per ogni sua presenza, un record nei quattro maggiori campionati europei.

Totale gare: 4. Vittorie Salernitana: 2. Pareggi: 1. Vittorie Inter: 1.

4. 2. 1. 1. Gol Salernitana: 4. Gol Salernitana: 6.

4. 6. Ultima vittoria Salernitana: 2-0 dell’11 aprile 1999 [8′ Di Michele, 90′ + 1 F. Giampaolo]

2-0 dell’11 aprile 1999 [8′ Di Michele, 90′ + 1 F. Giampaolo] Ultimo pareggio: 1-1 del 7 aprile 2023 [6′ Gosens (I), 90′ Candreva (S)]

1-1 del 7 aprile 2023 [6′ Gosens (I), 90′ Candreva (S)] Ultima vittoria Inter: 0-5 del 17 dicembre 2021 [11′ Perisic, 33′ Dumfries, 51′ A. Sánchez, 77′ Lautaro Martínez, 87′ Gagliardini]

0-5 del 17 dicembre 2021 [11′ Perisic, 33′ Dumfries, 51′ A. Sánchez, 77′ Lautaro Martínez, 87′ Gagliardini] Miglior marcatore della sfida: 1 gol – Antonio Candreva, David Di Michele, Federico Giampaolo (Salernitana), Denzel Dumfries, Roberto Gagliardini, Robin Gosens, Lautaro Martínez, Ivan Perisic, Alexis Sánchez (Inter).

4) BOLOGNA-EMPOLI (domenica 1 ottobre, ore 12.30) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 9. Vittorie Bologna: 4. Pareggi: 3. Vittorie Empoli: 2.

9. 4. 3. 2. Gol Bologna: 13. Gol Empoli: 8.

13. 8. Ultima vittoria Bologna: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Empoli: –

– Miglior marcatore della sfida: –

5) UDINESE-GENOA (domenica 1 ottobre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 28. Vittorie Udinese: 15. Pareggi: 8. Vittorie Genoa: 5.

28. 15. 8. 5. Gol Udinese: 54. Gol Genoa: 33.

54. 33. Ultima vittoria Udinese: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Genoa: –

– Miglior marcatore della sfida: –

6) ATALANTA-JUVENTUS (domenica 1 ottobre, ore 18.00) – DAZN

–

Totale gare: 61. Vittorie Atalanta: 8. Pareggi: 25. Vittorie Juventus: 28.

61. 8. 25. 28. Gol Atalanta: 58. Gol Juventus: 103.

58. 103. Ultima vittoria Atalanta: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Juventus: –

– Miglior marcatore della sfida: –

7) ROMA-FROSINONE (domenica 1 ottobre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 2. Vittorie Roma: 2. Pareggi: 0. Vittorie Frosinone: 0.

2. 2. 0. 0. Gol Roma: 7. Gol Frosinone: 1.

7. 1. Ultima vittoria Roma: –

– Miglior marcatore della sfida: –

8) SASSUOLO-MONZA (lunedì 2 ottobre, ore 18.30) – DAZN

–

Totale gare: 1. Vittorie Sassuolo: 0. Pareggi: 0. Vittorie Monza: 1.

1. 0. 0. 1. Gol Sassuolo: 1. Gol Monza: 2.

1. 2. Ultima vittoria Monza: –

– Miglior marcatore della sfida: –

9) TORINO-VERONA (lunedì 2 ottobre, ore 18.30) – DAZN

–

Totale gare: 29. Vittorie Torino: 11. Pareggi: 15. Vittorie Verona: 3.

29. 11. 15. 3. Gol Torino: 41. Gol Verona: 28.

41. 28. Ultima vittoria Torino: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Verona: –

– Miglior marcatore della sfida: –

10) FIORENTINA-CAGLIARI (lunedì 2 ottobre, ore 20.45) – DAZN/SKY

–

Totale gare: 41. Vittorie Fiorentina: 28. Pareggi: 8. Vittorie Cagliari: 5.

41. 28. 8. 5. Gol Fiorentina: 71. Gol Cagliari: 27.

71. 27. Ultima vittoria Fiorentina:

Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Cagliari:

Miglior marcatore della sfida: –

