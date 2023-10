Statistiche e curiosità delle gare del 8° turno del massimo campionato: precedenti Serie A

La Serie A 2023/2024 si appresta a vivere la sua 8ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato:

1 ) EMPOLI-UDINESE (venerdì 6 ottobre, ore 18.30) – DAZN

Bilancio equilibrato nelle sfide in Serie A fra Empoli e Udinese. I toscani conducono al momento per 5 vittorie a 4. L’Empoli L’Udinese ha eguagliato il suo record negativo di punti dopo le prime 7 partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (4 come nel 2020/21).

Solo in un’occasione l’Empoli aveva raccolto al massimo tre punti, come quelli attuali, dopo le prime sette gare di un campionato di Serie A: 2 nel 2003/2004, torneo chiuso con la retrocessione in Serie B.

Totale gare: 14. Vittorie Empoli: 5. Pareggi: 5. Vittorie Udinese: 4.

14. 5. 5. 4. Gol Empoli: 10. Gol Udinese: 13

10. 13 Ultima vittoria Empoli: 3-0 del 6 dicembre 2021 [22′ Deulofeu (U), 49′ Stojanovic (E), 59′ Bajrami (E), 78′ Pinamonti (E)]

3-0 del 6 dicembre 2021 [22′ Deulofeu (U), 49′ Stojanovic (E), 59′ Bajrami (E), 78′ Pinamonti (E)] Ultimo pareggio: 1-1 del 3 febbraio 2016 [23′ D. Zapata (U), 90′ Pucciarelli (E)]

1-1 del 3 febbraio 2016 [23′ D. Zapata (U), 90′ Pucciarelli (E)] Ultima vittoria Udinese: 0-1 dell’11 marzo 2023 [54′ Rodrigo Beçao]

0-1 dell’11 marzo 2023 [54′ Rodrigo Beçao] Miglior marcatore della sfida: 2 gol – Marcio Amoroso (Udinese), Antonio Di Natale (1 Empoli, 1 Udinese).

2) LECCE-SASSUOLO (venerdì 6 ottobre, ore 20.45) – DAZN/SKY

Il Lecce non ha mai battuto il Sassuolo in casa in Serie A. Nei 2 precedenti al Via del Mare si sono registrati infatti un successo neroverde e un pareggio. La squadra emiliana è tuttavia quella che ha subito più gol nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato: ben 8 su 13 in totale incassati (62%).

Totale gare: 2. Vittorie Lecce: 0. Pareggi: 1. Vittorie Sassuolo: 1.

2. 0. 1. 1. Gol Lecce: 2. Gol Sassuolo: 3.

2. 3. Ultimo pareggio: 2-2 del 3 novembre 2019 [18′ Lapadula (L), 35′ Toljan (S), 42′ Falco (L), 85′ Berardi (S)]

2-2 del 3 novembre 2019 [18′ Lapadula (L), 35′ Toljan (S), 42′ Falco (L), 85′ Berardi (S)] Ultima vittoria Sassuolo: 0-1 [65′ Thorstvedt]

0-1 [65′ Thorstvedt] Miglior marcatore della sfida: 1 gol – Filippo Falco, Gianluca Lapadula (Lecce), Domenico Berardi, Kristian Thorstvedt, Jeremy Toljan (Sassuolo).

3) INTER-BOLOGNA (sabato 7 ottobre, ore 15.00) – DAZN

L’Inter è reduce da 3 vittorie consecutive in casa sul Bologna e nelle ultime 2 gare ha addirittura vinta con l’identico roboante punteggio di 6-1. Quella fra nerazzurri e rossoblù è la sfida fra le due attuali migliori difese della Serie A: 3 i gol subiti dai milanesi e 4 dai felsinei.

Totale gare: 76. Vittorie Inter: 43. Pareggi: 21. Vittorie Bologna: 12.

76. 43. 21. 12. Gol Inter: 129. Gol Bologna: 71.

129. 71. Ultima vittoria Inter: 6-1 del 9 novembre 2022 [22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko (I), 36′ Dimarco (I), 42′ Lautaro Martínez (I), 48′ Dimarco (I), 59′ rig. Calhanoglu (I), 76′ Gosens (I)]

6-1 del 9 novembre 2022 [22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko (I), 36′ Dimarco (I), 42′ Lautaro Martínez (I), 48′ Dimarco (I), 59′ rig. Calhanoglu (I), 76′ Gosens (I)] Ultimo pareggio: 1-1 del 25 settembre 2016 [14′ Destro (B), 37′ Perisic (I)]

1-1 del 25 settembre 2016 [14′ Destro (B), 37′ Perisic (I)] Ultima vittoria Bologna: 1-2 del 5 luglio 2020 [22′ Lukaku (I), 74′ Juwara (B), 80′ Barrow (B)]

1-2 del 5 luglio 2020 [22′ Lukaku (I), 74′ Juwara (B), 80′ Barrow (B)] Miglior marcatore della sfida: 4 gol – Enrico Candiani, Giuseppe Meazza, István Nyers (Inter), Ezio Pascutti (Bologna).

4) JUVENTUS-TORINO (sabato 7 ottobre, ore 18.00) – DAZN

–

Totale gare: 78. Vittorie Juventus: 41. Pareggi: 21. Vittorie Torino: 16.

78. 41. 21. 16. Gol Juventus: 137. Gol Torino: 80.

137. 80. Ultima vittoria Juventus: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Torino: –

– Miglior marcatore della sfida:

5) GENOA-MILAN (sabato 7 ottobre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 54. Vittorie Genoa: 14. Pareggi: 20. Vittorie Milan: 20.

54. 14. 20. 20. Gol Genoa: 56. Gol Milan: 73.

56. 73. Ultima vittoria Genoa: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Milan: –

– Miglior marcatore della sfida: –

6) MONZA-SALERNITANA (domenica 8 ottobre, ore 12.30) – DAZN/SKY

–

Totale gare: -. Vittorie Monza: -. Pareggi: . Vittorie Salernitana: -.

-. -. . -. Gol Monza: -. Gol Salernitana: -.

-. -. Ultima vittoria Monza: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Salernitana: –

– Miglior marcatore della sfida: –

7) FROSINONE-VERONA (domenica 8 ottobre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 1. Vittorie Frosinone: 1. Pareggi: 0. Vittorie Verona: 0.

1. 1. 0. 0. Gol Frosinone: 3. Gol Verona: 2.

3. 2. Ultima vittoria Frosinone: –

– Miglior marcatore della sfida: –

8) LAZIO-ATALANTA (domenica 8 ottobre, ore 15.00) – DAZN

–

Totale gare: 55. Vittorie Lazio: 21. Pareggi: 19. Vittorie Atalanta: 15.

55. 21. 19. 15. Gol Lazio: 80. Gol Atalanta: 60.

80. 60. Ultima vittoria Lazio: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Atalanta: –

– Miglior marcatore della sfida: –

9) CAGLIARI-ROMA (domenica 8 ottobre, ore 18.00) – DAZN

–

Totale gare: 42. Vittorie Cagliari: 15. Pareggi: 12. Vittorie Roma: 15.

42. 15. 12. 15. Gol Cagliari: 41. Gol Roma: 28.

41. 28. Ultima vittoria Cagliari: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultima vittoria Roma: –

– Miglior marcatore della sfida: –

10) NAPOLI-FIORENTINA domenica 8 ottobre, ore 20.45) – DAZN

–

Totale gare: 73. Vittorie Napoli: 34. Pareggi: 21. Vittorie Fiorentina: 18.

73. 34. 21. 18. Gol Fiorentina: 71. Gol Cagliari: 27.

71. 27. Ultima vittoria Fiorentina: –

– Ultimo pareggio: –

– Ultimo vittoria Fiorentina: –

– Miglior marcatore della sfida: –

Puoi vedere tutti i video di Calcionews24 iscrivendoti al nostro canale Youtube.