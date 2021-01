Serie A ultime dai campi LIVE: Toloi e Godin out

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Resterà ancora fuori precauzionalmente Toloi che con ogni probabilità di rivedrà per la gara del 6 gennaio. In netta ripresa Caldara, ormai prossimo a tornare utile nelle rotazioni.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Pasalic, Toloi.

BENEVENTO – La Giornata: Per Pippo Inzaghi si avvicina la sfida del cuore contro il Milan: conferme per il tridente Insigne–Caprari–Lapadula.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Iago Falque.

BOLOGNA – La Giornata: Ravaglia ha smaltito i suoi problemi fisici ed è possibile che riprenda posto tra i pali. Medel insidia il pacchetto arretrato per una maglia da titolare.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Mbaye, Sansone.

CAGLIARI – La Giornata: Niente da fare per Godin e nemmeno per Ounas, nuovamente ko nell’allenamento di rifinitura.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Luvumbo, Tripaldelli, Faragò, Klavan, Rog, Godin, Ounas.

CROTONE – La Giornata: Il nuovo problema al polpaccio allontana Cigarini dall’elenco convocati, dal quale manca sempre anche Benali. Davanti in ballottaggio Simy e Riviere.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Benali, Cigarini.

FIORENTINA – La Giornata: Nessun problema di infortuni per Prandelli che probabilmente confermerà lo stesso undici di Torino con la sola eccezione di Barreca per lo squalificato Biraghi. Ennesima panchina per Callejon.

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.

Squalificati: Biraghi.

Infortunati: nessuno.

GENOA – La Giornata: Il fastidio muscolare di Pandev può aprire spazio tra i titolari per Pjaca. In difesa è tornato Zapata, ma Ballardini potrebbe ancora schierare Radovanovic al centro.

Probabile formazione (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Marchetti, Pellegrini, Sturaro, Pandev.

INTER – La Giornata: Decisi passi avanti per Sanchez, ma contro il Crotone è probabile che Conte riparta dal consolidato 3-5-2.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti.

JUVENTUS – La Giornata: Ancora fuori dai convocati Rabiot, il cui caso-squalifica è sempre più misterioso. Per Dybala e Kulusevski nuovo, probabile giro in panchina.

Probabile formazione (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo.

Squalificati: Cuadrado.

Infortunati: nessuno.

LAZIO – La Giornata: Deciderà Inzaghi se rischiare subito il rientro dal primo minuto di Acerbi e Leiva. Patric al posto di Luiz Felipe, mentre è ballottaggio tra Muriqi e Caicedo per affiancare Immobile. Dovrebbe essere pronto per fine mese Lulic.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Proto, Lulic, Fares, Parolo, Correa, Luiz Felipe.

MILAN – La Giornata: L’ultimo recuperato in pieno è Castillejo che si gioca il posto da esterno destro con Brahim Diaz.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Squalificati: Hernandez.

Infortunati: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

NAPOLI – La Giornata: Nuova mazzata per Osimhen, appiedato da covid e polemiche. Qualche problemino ancora per Demme che difficilmente si vedrà tra i titolari.

Probabile formazione (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Osimhen, Mertens, Koulibaly.

PARMA – La Giornata: Pesantissima l’assenza di Gervinho nella sfida delicatissima contro i granata. Recuperato il giovane Mihaila.

Probabile formazione (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Pezzella, Gervinho.

ROMA – La Giornata: Le recenti assenze di Pedro e Calafiori restringono il cerchio nelle scelte di Fonseca che darà fiducia all’emergente Villar in mediana.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Zaniolo, Mirante, Santon, Spinazzola, Pedro, Calafiori.

SAMPDORIA – La Giornata: Recuperato e convocato Bereszynski ma titolare a destra dovrebbe esserci ancora Yoshida.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella.

Squalificati: Keita.

Infortunati: Prelec, Gabbiadini, Ferrari.

SASSUOLO – La Giornata: Si svuota sempre più l’infermeria neroverde dopo il rientro in gruppo anche di Rogerio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Toljan; Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Ricci.

SPEZIA – La Giornata: Le positività di Acampora e Ricci complicano i piani di Italiano, ma soprattutto tengono in apprensione il gruppo bianconero.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Bartolomei, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: Terzi.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Sena, Verde, Ferrer, Acampora, Ricci.

TORINO – La Giornata: Sta meglio Bonazzoli, ma per affiancare Belotti la sfida è tra Zaza e Verdi.

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti.

Squalificati: Lyanco.

Infortunati: Millico, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: Doccia fredda per Deulofeu che ha sentito il riacutizzarsi del dolore al piede, dunque sarà fuori dalla contesa.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

Squalificati: Becao.

Infortunati: Prodl, Jajalo, Okaka, Nuytinck, Deulofeu.

VERONA – La Giornata: Anno nuovo, emergenza vecchia per i gialloblù che ancora non respirano in attacco. Se non altro è rientrato Kalinic, certamente però non al meglio.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni, Salcedo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Favilli, Di Carmine.