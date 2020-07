PSG, anche Icardi ko: Atalanta a rischio

Il Paris Saint-Germain rischia di perdere anche Mauro Icardi per la sfida di Champions League contro l’Atalanta

Non c’è pace per il Paris Saint-Germain in Coppa di Lega. Dopo Layvin Kurzawa, anche Mauro Icardi ha dovuto abbandonare il campo contro il Lione per un problema al ginocchio.

L’attaccante argentino è in forte dubbio per la sfida di Champions League contro l’Atalanta. In attacco non ci saranno Kylian Mbappé per infortunio, Angel Di Maria per squalifica ed Edison Cavani, che non ha rinnovato il contratto.