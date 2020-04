Icardi si tiene in forma durante la sospensione del campionato: l’allenamento speciale dell’attaccante del PSG – VIDEO

Mauro Icardi continua a far parlare di sé. Questa volta, però, non per questioni di campo o amorose. Il bomber del PSG ha trovato un modo originale per mantenersi attivo durante la sospensione dei campionati.

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e combattere la noia tra le mura domestiche, Icardi si è esercitato sul tappeto elastico.