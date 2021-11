Qualificate Mondiali Qatar 2022: le squadre protagoniste

Tutte le 32 Nazionali protagoniste ai prossimi Mondiali, che si giocheranno in Qatar nell’autunno del 2022: qualificate Mondiali Qatar 2022

Per la prima volta nella loro storia, i Mondiali di Qatar 2022 vedranno la partecipazione alla fase finale estesa a 32 squadre, che saliranno addirittura a 48 a partire dall’edizione 2026. Con la fine delle qualificazioni, e in attesa dei playoff, che si giocheranno in Primavera, inizia a delinearsi il quadro delle partecipanti alla prossima Coppa del Mondo: Qualificate Mondiali Qatar 2022.

I posti disponibili per Confederazione

Questi i posti disponibili per i Mondiali 2022 in base alle Confederazioni e ai continenti. Il numero potrà variare sulla base dell’esito dello spareggio intercontinentale.

Europa (UEFA): 13 squadre

13 squadre Asia (AFC): 5 o 6 squadre (compreso il Qatar);

5 o 6 squadre (compreso il Qatar); Africa (CAF): 5 squadre;

5 squadre; Sudamerica (CONMEBOL): 4 o 5 squadre;

4 o 5 squadre; Nord-Centro America (CONCACAF): 3 o 4 squadre;

3 o 4 squadre; Oceania (OFC): 0 o 1 squadra.

Nazionali qualificate Mondiali Qatar 2022