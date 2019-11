RADU: «Ci stiamo riprendendo. Contro il Toro dobbiamo essere più concreti» – VIDEO

Ionut Radu ha parlato a margine di un evento riservato ai tifosi del Genoa presso il Genoa Museum Store. Le sue parole

(-Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Il portiere del Genoa e della Romania, Ionut Radu, ha parlato a margine di un evento riservato ai tifosi del Grifone presso il Genoa Museum Store. Queste le parole dell’estremo difensore rossoblù.

«Toro? Sarà come tutte le altre partite, dobbiamo stare concentrati e fare il gioco che abbiamo fatto anche contro la SPAL. Come ho già detto dovremmo essere più concreti davanti alla porta. Io sto facendo il mio lavoro e se faccio delle grandi parate è perchè lavoro bene in settimana».