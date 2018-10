Raffele Auriemma è stato convocato oggi in tribunale: le sue telecronache usate per un film porno del lontano 2005

Il noto tifoso nonché telecronista del Napoli, Raffaele Auriemma è finito oggi in tribunale per via di una sua vecchia telecronaca. Questa sarebbe stata usata nel film porno del 2005 “Salieri Football” che racconta in chiave erotica le vicende legate al mondo del calcio.

All’interno del film, la partita tra Jota Dortmund e Centuria sarebbe stata commentata proprio da Auriemma. Ma il noto telecronista di Mediaset smentisce tutto, come per altro aveva fatto nel lontano 2011: «Sono sorpreso, non ne sapevamo assolutamente nulla, non so che dire. Ormai utilizzano la mia voce ovunque. Sfruttano il mio nome in tutti i modi e c’è poco da fare». Eppure il nome del commentatore compare sia nei titoli di coda che nella locandina.

Sentendo poi le parole di Mario Salieri, regista di film hard, la situazione sembra essere ancora meno chiara: «Io so che alla realizzazione della pellicola ha partecipato anche Auriemma, però non posso dirlo con certezza. Io ho curato la regia, ma è stata la società Team ad occuparsi della post-produzione».