Fico-Moggi, è tutto finito? Colpa di Cristiano e Mario – VIDEO e FOTO

Fine dell’amore tra Raffaella Fico ed Alessandro Moggi: dietro la rottura tra la showgirl napoletana ed il figlio di Luciano si celerebbero gli scomodi ex Cristiano Ronaldo e Balotelli

Sarebbe giunta al capolinea la love story tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi, figlio dell’ex direttore generale della Juventus Luciano. Dal profilo Instagram della showgirl napoletana, negli ultimi giorni, sarebbero infatti sparite tutte le foto in compagnia del procuratore, con cui intratteneva una relazione (che pare dovesse portare al matrimonio a breve) ormai già da un po’ di anni. A far vacillare l’amore tra i due sarebbero stati, stando ai gossip, Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, storici ex della Fico.

Sì, perché, secondo i più maliziosi, Moggi jr. non avrebbe preso affatto bene le ospitate tv delle ultime settimane della Fico per difendere a spada tratta CR7 dalle accuse di stupro di Kathryn Mayorga piovutegli addosso nelle scorse settimane. Raffaella, che aveva avuto una relazione lunga undici mesi con l’attuale attaccante della Juventus nel 2009 (proprio l’anno a cui risalirebbe la presunta violenza sessuale) aveva detto: «Con me Ronaldo è sempre stato un gentiluomo, ho davvero difficoltà a credere possa aver fatto una cosa del genere». Non avrebbero poi aiutato, sempre secondo le voci, nemmeno i continui viaggi in Costa Azzurra della Fico per andare a trovare Balotelli, con il quale l’ex gieffina ha avuto una figlia, Pia: che dietro l’apparente volontà di aiutare la bambina ad instaurare un normale rapporto col padre possa celarsi anche molto altro?