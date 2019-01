La lectio di Pamela: «A letto meglio i vegani». E Rami? – VIDEO e FOTO

Non solo attrice, bagnina, modella e attivista. Ora pure scienziata. Pamela Anderson porta tutto il proprio carico (anteriore) di conoscenza alla luce dei social e, con alcuni post su Twitter, spiega la propria rivoluzionaria teoria circa le migliori tipologie di uomini da scegliere quando si tratta di intrattenere relazioni sessuali. La fidanzata dell’ex difensore del Milan Adil Rami (attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, cui è approdato anche Mario Balotelli. Leggi anche: BALOTELLI IN GOL ALL’ESORDIO COL MARSIGLIA – VIDEO) indica la via a tutte le donne: sono da scartare a priori gli uomini che guardano assai video e film pornografici (cioè il 99% del totale mondiale) perché troppo propensi ad emulare le gesta dei propri beniamini a luci rosse e poco concentrati sul resto, ma pure quelli che stanno troppo davanti ai videogiochi, perché distanti dalla realtà.

Quali uomini, insomma, secondo l’illustre scienziata Pamelona, sono i migliori sotto le lenzuola? I coraggiosi senza dubbio, quelli che amano leggere (anche Topolino?) e quelli che si impegnano nelle campagne civili per un mondo migliore, ovvero gli idealisti. Soprattutto però, sancisce l’ex bagnina di Baywatch, i vegani. Sì, avete capito bene: proprio i vegani, ovvero quelli che non mangiano carne e derivati, perché più inclini ai piaceri carnali proprio in virtù delle privazioni cui scelgono di sottoporsi. Una domanda sorge tuttavia spontanea a questo punto: Rami, la mangia la carne? A noi risulta proprio di sì.

The worst lovers watch porn –

numb,

desensitized ..

needing

more

and more variety

even violent ..

Porn is not what love looks like

Brave

and radical men who read

and who are engaged in the world are sexy.

Vegans make the best lovers – it’s proven

— Pamela Anderson (@pamfoundation) January 20, 2019