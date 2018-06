Lolita e criminologa: la rossa Marianna, in arte Cleopatra, ha un chiodo – FOTO

Alla scoperta della modella cremonese Marianna Musafia

Sensualità conturbante, fisico tonico e sguardo intenso: Marianna Musafia, 25 anni, è la modella tascabile che spopola sui social. 25mila followers su Instagram, un canale Youtube dedicato ed un folto seguito di fans in giro per il web. Il suo nome d’arte è Mary May o – se preferite – Red Cleopatra. Impossibile di fatto non riconoscerla: capigliatura rosso fuoco, andamento provocante ed una serie di foto, lanciate qui e lì sui propri account, che nel giro di pochissimo tempo hanno mandato in capogiro i suoi coetanei. Questa giovane Lolita cremonese dalla palle chiarissima, originaria di Los Angeles da parte di padre, ci racconta di studiare attuale Psicologia e Criminologia, sognando – chissà – magari risolvere qualche spinoso caso di cronaca in futuro.

Tra le sue svariate passioni tuttavia rientra pure quella per lo sport in generale e per il calcio: juventina doc, la rossa Mary si allena in palestra ed adora la pole dance. Nel mezzo dei suoi sogni nel cassetto però ce n’è uno che spicca sugli altri: conoscere Cristiano Ronaldo. Marianna non lo nasconde ed anzi ammicca all’eventualità ambiziosa di vedere il portoghese a Torino un giorno (in maglia bianconera? Difficile, ma sognare non costa niente). Nel frattempo, attraverso i suoi scatti sexy, la “piccola” Cleopatra dalla rossa criniera conta di attirare ancora nuovi fans. Metti che tra questi capiti pure un buon… Cristiano.

