Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventitreesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventitreesima giornata di Serie B che si svolgerà tra martedì 15 e giovedì 16 febbraio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Turno infrasettimanale nel campionato cadetto con il blocco del martedì che non prevede scontri diretti ma la sfida a distanza tra alcune delle contendenti alla promozione diretta. Un Pisa in crisi cerca riscatto contro il Vicenza, mentre la Cremonese proverà ad affondare definitivamente i pensieri di remuntada del Parma. Gara tosta per il Monza in quel di Terni. Non meno interessante il mercoledì che vedrà il Lecce sul suolo piemontese, il Brescia impegnato a Crotone, gare casalinghe per Benevento e Frosinone al cospetto di Ascoli e Como.

Martedì 15 febbraio

Ternana-Monza ore 18.30

Pisa-Vicenza ore 18.30

Cosenza-Perugia ore 18.30

Cremonese-Parma ore 18.30

Pordenone-Cittadella ore 18.30

Spal-Reggina ore 18.30

Mercoledì 16 febbraio

Alessandria-Lecce ore 18.30

Benevento-Ascoli ore 18.30

Crotone-Brescia ore 18.30

Frosinone-Como ore 18.30

CLASSIFICA

Lecce 42

Cremonese 41

Pisa 41

Brescia 40

Monza 38

Frosinone 37

Benevento 37

Perugia 34

Ascoli 33

Cittadella 32

Ternana 28

Parma 28

Como 28

Reggina 26

Spal 23

Alessandria 22

Cosenza 19

Crotone 14

Pordenone 12

Vicenza 12

