Un derby made in Puglia: Rita porta il sole in casa Milan – FOTO

Milan, la modella pugliese Rita Urgesi incita i rossoneri in vista del derby: i suoi scatti in costume riportano la bella stagione anche nella fredda Milano

La risposta milanista agli ultimi affondi interisti in vista del derby ha un nome ed un cognome: Rita Urgesi. La 25enne modella puglise è super-tifosa del Milan e, nonostante il mese non propriamente estivo, pare essere una delle poche in grado di incitare al meglio i giocatori rossoneri a portare a casa i tre punti grazie a una serie di scatti in costume da lasciare a bocca aperta. Questo probabilmente è l’unico genere tifo che ci piacerebbe vedere sempre. Anche d’autunno.