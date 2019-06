Le 20 squadre della Serie A 2019/2020 inizieranno in estate il loro cammino di avvicinamento al prossimo campionato: date e sedi dei ritiri

Le 20 squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A dovranno farsi trovare pronte in vista dell’inizio del massimo campionato italiano, fissato per il weekend fra il 24 e il 25 agosto. Le varie società stanno definendo pertanto date e sedi dei rispettivi ritiri estivi, durante i quali i giocatori sosterranno la preparazione che li permetterà poi di dare il massimo durante il resto della stagione.

Molte squadre sosterranno la preparazione in montagna, per favorire l’ossigenazione e il lavoro muscolare ma le big, che saranno impegnate anche durante l’estate in numerose amichevoli, dovranno fare i conti anche con i numerosi impegni internazionali. Fra le sedi più gettonate per i ritiri estivi 2019/2020 restano c’è il Trentino-Alto Adige, dove si ritroveranno diverse formazioni del massimo campionato italiano.

Ritiri squadre Serie A 2019/2020: date e sedi della preparazione estiva

ATALANTA – Metà luglio a Clusone (BG) in Lombardia (date ancora da ufficializzare)

BOLOGNA – Dall’11 al 20 luglio a Castelrotto (BZ) in Trentino-Alto Adige

BRESCIA – Date e sedi ancora da ufficializzare

CAGLIARI – Dall’8 all’11 luglio ad Aritzo (NU) in Sardegna, dal 13 al 27 luglio a Peio (TN) in Val di Sole, Trentino-Alto Adige

FIORENTINA – Dal 6 al 21 luglio a Moena (TN) in Val di Fassa, Trentino-Alto Adige

GENOA – Dall’8 al 20 luglio a Neustift im Stubaital in Austria

INTER – Dall’8 al 14 luglio a Lugano, in Svizzera

JUVENTUS – Prima alla Continassa a Torino (TO), poi in Cina per giocare l’International Champions Cup (date ancora da ufficializzare)

LAZIO – Dal 12 al 26 o al 27 luglio ad Auronzo di Cadore (BL), in Veneto, dal 3 al 10 agosto a Marienfeld, in Germania (date ancora da ufficializzare)

LECCE – Dal 14 al 28 luglio a Santa Cristina (BZ) in Val Gardena, Trentino-Alto-Adige

MILAN – Dalla seconda settimana di luglio a Milanello (date ancora da ufficializzare)

NAPOLI – Dal 6 al 26 luglio a Dimaro (TN) in Trentino-Alto Adige

PARMA – Dal 6 al 20 luglio a Prato allo Stelvio (BZ) in Val Venosta, Trentino-Alto Adige

ROMA – Dalla seconda metà di luglio a Castelrotto (BZ) in Trentino-Alto Adige (date ancora da ufficializzare)

SAMPDORIA – Dal 9 al 28 luglio a Ponte di Legno-Tonale (BS) in Val Camonica, Lombardia

SASSUOLO – Dall’8 luglio al 26 luglio a Vipiteno-Racines (BZ) in Trentino-Alto Adige

SPAL – Dall’8 al 20 luglio a Tarvisio (UD) in Friuli-Venezia Giulia

TORINO – Dal 13 al 27 luglio a Bormio (SO) in Lombardia

UDINESE – Date e sedi ancora da comunicare

VERONA – Dal 7 al 21 luglio a Primiero San Martino di Castrozza (TN) in Trentino-Alto Adige