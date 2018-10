Il derby si avvicina, Roberta alza la temperatura – FOTO

Inter: la tifosa con la passione del fitness Roberta Raluca e le sue foto audaci che scaldano l’ambiente nerazzurro in vista del Derby della Madonnina

Le tifose nerazzurre alzano la temperatura in vista del Derby della Madonnina. Tra le tante a supportare senza mezzi termini la propria squadra c’è anche Roberta Raluca, su Instagram meglio nota semplicemente come @mrroberta__. Di lei al momento si sa veramente poco, ma poco importa considerato il successo delle foto postate sul proprio account, molte delle qauli rigorosamente in maglia interista. Bionda, residente a Milano, appassionata di fitness e body building e con una sana passione per l’Inter, Roberta non pare avere troppe difficoltà a mostrare il proprio fisico tonico e decisamente allenato. Per il momento, in attesa della pronta replica milanista, Inter 1-Milan 0 e palla al centro.