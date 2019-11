Roma, Fonseca: «Tutta la squadra sta capendo che siamo forti»

Le parole di Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Napoli

Paulo Fonseca non può che essere felice per l’importante vittoria della Roma contro il Napoli all’Olimpico. Successo che permette ai giallorossi di volare al terzo posto e staccare ulteriormente una diretta concorrente per la Champions. Queste le parole del tecnico portoghese a Sky.

PARTITA – «Abbiamo giocato contro una grande squadra. Non abbiamo cominciato bene la partita, giocando sempre la palla indietro. Abbiamo fatto un bellissimo gol in un buon momento, poi abbiamo sbagliato il rigore e la squadra ha sentito questo momento. Abbiamo perso aggressività e posizionamento, è normale che contro una squadra come il Napoli ci sia una reazione del genere. Nell’intervallo abbiamo detto che avremmo dovuto pressare alti, poi abbiamo controllato sempre la partita. Abbiamo fatto un grande secondo tempo».

ZANIOLO – «Non solo Zaniolo sta facendo bene, tutta la squadra sta capendo che insieme sono più forti. Dzeko non ha fatto gol, ma ha lavorato tanto per la squadra nei movimenti difensivi. Questo è l’atteggiamento che dobbiamo sempre avere»

OBIETTIVI – «Non abbiamo vinto niente adesso. Dobbiamo pensare alla prossima partita, è questo che voglio. E’ importante che stiamo in una posizione giusta per noi, ma la cosa più importante è la prossima partita».