Roma-Gubbio 3-0, gol e highlights dell’amichevole vinta dai giallorossi di Fonseca: le immagini della gara

La Roma prosegue la preparazione in vista della prossima stagione, e lo fa superando il Gubbio in amichevole. Punteggio finale di 3-0, in virtù delle reti messe a segno da Fazio, Antonucci e Pastore.

Il test ha segnato anche l’esordio in giallorosso di Diawara in mezzo al campo. Un tassello in più nella marcia d’avvicinamento alla prossima Serie A ed all’Europa League.