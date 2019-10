Roma, Mancini: «Ecco le differenze con l’Atalanta. Tra 20 anni mi vedo…»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Goal.com. Ecco le parole del centrale giallorosso:

«Differenze tra Roma e Atalanta? Prima di tutto il modulo di gioco, dalla difesa a tre a quella a quattro. La Dea ha un calcio diverso da tutte le squadre di Serie A. All’inizio ho trovato delle difficoltà, ma grazie ai compagni e al mister sono riuscito ad inserirmi bene e a capire le indicazioni dell’allenatore. Come mi vedo in futuro? Tra 20 anni spero di essere un buon padre di famiglia e di aver lasciato nel calcio qualcosa di bello per le generazioni che verranno.