Roma-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Milan streaming e probabili formazioni: i giallorossi sfidano i rossoneri nel big match della 9ª giornata del campionato di Serie A

La Roma di Paulo Fonseca sfida il Milan di Stefano Pioli nel big match della 9ª giornata di Serie A. Giallorossi sesti in classifica con 13 punti, rossoneri decimi con 10. Roma-Milan: la partita si giocherà domenica 27 ottobre 2019 alle ore 18.00 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.

Roma-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Milan

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 27 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio



Le probabili formazioni

ROMA – Emergenza infortuni per Fonseca, che non avrà a disposizione per il big match i vari Mikhitaryan, Under, Cristante, Zappacosta, Kalinic, Lorenzo Pellegrini e Diawara. Formazione dunque tutta da inventare per il tecnico portoghese, che si affiderà davanti a Dzeko, di nuovo in campo dal 1′ nonostante la doppia frattura allo zigomo con la maschera di protezione, e sulla trequarti punterà su Florenzi accanto a Zaniolo e Perotti, vista anche la squalifica di Kluivert. Per il resto Mancini sarà utilizzato da mediano accanto a Veretout dopo l’esperimento in Europa, mentre Fazio affiancherà al centro della difesa l’inglese Smalling.

MILAN – Dubbi soprattutto in attacco per Pioli, che non potrà disporre di Bonaventura e Ricardo Rodríguez, entrambi infortunati. Rafael Leão appare in vantaggio su Piatek per il ruolo di centravanti, mentre ai suoi lati potrebbero spuntarla Suso e Calhanoglu. Paquetá agirà nuovamente da mezzala a centrocampo assieme a Kessié, con Biglia in cabina di regia. Dietro tornerà a destra Calabria dopo il turno di squalifica.



ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Rafael Leão, Calhanoglu. All. Pioli

