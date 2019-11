INSIGNE: «Chiediamo scusa ai tifosi» – VIDEO

Lorenzo Insigne ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma. Le sue parole

(-Dalla nostra inviata all’Olimpico) Lorenzo Insigne ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dal Napoli all’Olimpico contro la Roma. Queste le parole del capitano azzurro.

«Noi chiediamo scusa ai tifosi. Possiamo dare di più, però a volte succedono degli episodi come quelli accaduti mercoledi e dopo tre giorni andare in campo è dura. Conoscendo i miei compagni, abbiamo dato tutto in campo, dobbiamo stare solo tranquilli e recuperare le energie in vista del Salisburgo»