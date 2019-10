Roma, senti Pastore: «Voglio chiudere la carriera al Talleres»

Roma, Pastore confessa il suo desiderio futuro: «Voglio chiudere la carriera dopo aver giocato al Telleres. Ringrazio Fonseca»

Che i giocatori argentini vogliano ritornare in patria per chiudere la carriera, non è mai stato un mistero. Tra questi c’è Javier Pastore, che si è espresso ai microfoni di radio Sucesos. Ecco le parole del giocatore della Roma:

«Il mio grande desiderio è quello di ritirami dopo aver giocato al Talleres, ma ovviamente ci sono molti fattori da valutare. Sicuramente se tornerò in Argentina vorrei farlo al momento giusto e non solo per fare presenza. I miei infortuni? Finalmente, dopo tanto tempo, ho potuto giocare due partite in tre giorni. Grazie allo staff, grazie a Fonseca per la fiducia».