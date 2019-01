Roma-Torino, show di Zaniolo: mette a sedere Belotti! – VIDEO

Inarrestabile Zaniolo: i suoi dribbling a centrocampo mandano in confusione i giocatori del Torino! – VIDEO

Nicolò Zaniolo non si accontenta del gol e dà spettacolo allo Stadio Olimpico. Il giovane trequartista giallorosso si avventura in un dribbling in mezzo al campo che manda in tilt il Torino. Il controllo di palla del giocatore è quello di un veterano, e il pubblico va in visibilio. Ecco il video della magia del centrocampista offensivo della Roma, che ha messo a sedere anche Andrea Belotti: