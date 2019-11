Roma, Zaniolo: «Felice per il gol e la vittoria. Ora non fermiamoci»

Roma, Zaniolo commenta la vittoria col Napoli: «Felice per il gol e la vittoria ottenuta, ora tocca vincere altri scontri diretti»

L’attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, al termine della partita col Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni alla tv ufficiale giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni:

«Sono molto felice per questo gol, ma soprattutto per la vittoria che abbiamo ottenuto oggi contro un avversario che compete sempre con noi per i posti per l’Europa. Ora tocca vincerne tanti altri perché uno scontro diretto è fondamentale. Domani subito pronti perché ci sarà un’altra battaglia giovedì in Europa League, ci serve il punto per passare il turno».