Doppio importantissimo colpo per la Sampdoria che nelle ultime ore ha definito gli acquisti di Simone Zaza e Lorenzo Tonelli

Sampdoria scatenata sul mercato. Doppio importante colpo messo a segno dai blucerchiati che rinforzano la difesa con Lorenzo Tonelli. L’operazione è oramai ai dettagli per il d.s. blucerchiato Carlo Osti che ha battuto una folta concorrenza. L’ex Empoli arriva alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto a circa 6 milioni che scatterà all’avverarsi di alcune presenze in campionato. Ma la società ligure non si ferma qui perchè i blucerchiati hanno trovato il loro nuovo attaccante: è Simone Zaza, rinforzo richiestissimo da Marco Giampaolo. L’attaccante ritorna quindi in Serie A, dopo i due anni vissuti tra Premier League e Liga spagnola.

Il Valencia ha accettato l’offerta blucerchiata: operazione da 14 milioni totali, 2 da pagare subito e 12 il prossimo anno. Trasferimento a titolo definitivo per l’ex attaccante della Juventus, che arriverà lunedì in Italia. Pronto un contratto di quattro anni a cifre importanti, Simone Zaza ritorna in Serie A per vestire la maglia della Sampdoria. I liguri piazzano un doppio colpo a poche ore dal gong di fine mercato.