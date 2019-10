Sampdoria, Murillo: «Non voglio perdere mai, ci alleniamo per migliorare»

Il giocatore dei blucerchiati parla del momento critico che sta vivendo la Sampdoria dall’inizio del campionato

Jeison Murillo è sicuramente un lottatore e in questi mesi con la maglia della Samp lo ha dimostrato. Nonostante la penultima posizione in classifica niente è perduto. Ecco le sue parole sulle colonne del Secolo XIX.

«E’ brutto essere ultimo, penso in qualunque professione. Io poi sono uno di quelli che non vuole perdere mai. Ci stiamo allenando per migliorare, per rimediare, per lasciare il prima possibile a qualcun altro l’ultimo posto. La Sampdoria è una società da parte sinistra della classifica, e non va bene vederla dove siamo oggi. Fanno testo però solamente i punti, quindi ora abbiamo davanti partite in cui ne dobbiamo fare tanti, perchè qualche bonus, qualche errore, ce lo siamo già giocato».