Sampdoria, tifosi dell’Arsenal impazziscono per Torreira e si scusano

Il centrocampista uruguayano Lucas Torreira ha conquistato i tifosi dell’Arsenal, che hanno gridato alla rapina per l’affare con la Sampdoria

Ci vuole poco per passare da semi sconosciuto a idolo dei tifosi. Questo è quello che è accaduto a Lucas Torreira, arrivato all’Arsenal in estate nell’anonimato e presosi man mano la scena in quel di Londra. Prestazioni maiuscole condite da tanta garra e visione di gioco fenomenale, le stesse che avevano fatto innamorare i tifosi della Sampdoria lo scorso anno. Quest’oggi, nel derby di Londra contro il Tottenham, l’uruguayano ha ancora una volta dato dimostrazione delle sue qualità, segnando peraltro il gol del definitivo 4-2. L’amore dei tifosi Gunners è esploso, con i supporters che hanno inondato Twitter di complimenti… e di scuse al club doriano! Troppo pochi i 25 milioni secondo gli utenti, che hanno urlato alla rapine e a pagamenti extra da elargire alla Sampdoria per il gioiello classe ’95.

