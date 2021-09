Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta: il passato, il presente e gli obiettivi per il futuro

Cecilia Re, centrocampista della Sampdoria Women, si presenta ai microfoni del media ufficiale doriano. Le sue parole.

PRIMI PASSI – «Ho esordito a 15 in Serie A. Avevo questo sogno fin da bambina ed è stata una cosa inaspettata. Ancora oggi se ci ripenso mi emoziono. Ho fatto il mondiale in Giappone con la Nazionale e spero che questa stagione sia di lancia per vestirla di nuovo».

SAMPDORIA – «Ho scelto la Sampdoria perché era un progetto stimolante, un gruppo nuovo e una possibilità di migliorarmi. Ci troviamo bene insieme e di questo sono molto felice. Il nostro obiettivo è fare bene e dimostrare i nostri valori. Personalmente voglio fare una grande stagione, segnare qualche rete in più e riconquistare la nazionale».

