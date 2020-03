Piero Sandulli, presidente della Corte d’Appello della FIGC, ha parlato della possibilità di riscrivere le regole del professionismo

Piero Sandulli, presidente della Corte d’Appello della FIGC, ha parlato a Il Corriere dello Sport della legislazione del professionismo.

SANDULLI – «Andrà riscritta la legge del professionismo sportivo, prevedendo tutto ciò che manca. Non mi riferisco ai giocatori di vertice. L’assistenza previdenziale riguarda prevalentemente la base, le serie minori e quelli che consideriamo dilettanti ma dilettanti non sono. Non sono bastati quarant’anni per modificare la legge del 1981, ora bisognerebbe farlo seriamente. E’ necessario stabilire i confini tra lo sport di natura competitiva e quello necessario al movimento. Una nuova legge aiuterebbe a disegnare meglio la centralità del Coni».