Umiltà e lealtà: Sara, la bionda del Corriere che la sa lunga… – FOTO

Il nuovo che avanza: Sara racconta la sua visione del calcio

«Il calcio da una sensazione di spensieratezza»: parole e voce di Sara De Santis, molto più che un bel corpo. Lei, classe 1995, studia per diventare una giornalista ed il cammino intrapreso pare tutto sommato quello giusto per sfondare: già da un po’ di tempo ormai è il volto femminile del Corriere dello Sport, al pari di un’altra bellissima che abbiamo già conosciuto (leggi anche: LA POLIEDRICA ELEONORA D’ALESSANDRO – FOTO). Quasi 23 anni di freschezza, spensieratezza, ma pure profondità: così Sara, romana della provincia di Trevignano, sul lago di Bracciano, si presenta a noi (e noi la presentiamo a voi). Se cercate un sexy e allo stesso tempo garbato tocco femminile in un mondo di maschietti, forse siete nel posto giusto…

«Chi pensa al calcio la domenica non pensa al lavoro, non pensa ai problemi: in quei novanta minuti di gioco ti capita di vedere il tifoso concentrato solo sulla squadra del cuore», racconta la bionda Sara, occhi nocciola e gambe lunghissime che hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati che la seguono in massa nelle conduzioni del portale web del Corriere e, da qualche tempo pure, sul proprio account Instagram. «Il calcio è adrenalina, è grido ed emozione di vedere un gol – ci spiega ancora – . Io sono sempre stata sportiva: la cosa che amo di più è il fatto che il calcio sia uno sport di squadra. In ogni partita c’è chi brilla di più e chi brilla di meno, ma a fine partita vedere undici giocatori condividere la medesima emozione, mi riempie il cuore. Significa che c’è stima, significa che c’è amore, oltre che tanto impegno e dedizione». La stessa che la De Santis mette nel suo lavoro: davanti a lei, ancora giovanissima, un futuro radioso. Del resto, come recita il suo motto di vita, bastano umiltà e lealtà.

Guarda anche: LE FOTOGALLERY DI TUTTE LE #CN24GIRLS