Sarri: «Mandzukic? Inutile parlarne…» – VIDEO

Maurizio Sarri esamina il match della Juventus che ieri non è andata oltre l’1-1 con il Lecce

Juventus e Lecce hanno pareggiato nel match di ieri fissando il punteggio sull’1-1. Al termine della gara Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa.

«Mandzukic in questo momento non è a disposizione, quando tornerà ne parleremo. Abbiamo creato tantissimo fatto una buona gara ma non si possono vanificare dieci palle gol e non si può pensare che quando vai in vantaggio la partita sia chiusa. Bisogna fare mente locale su questo perchè un pizzico di cattiveria è mancata così come è mancata una gestione più solida del vantaggio appena acquisito».