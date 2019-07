Sassuolo, Brignola: «Farò una grande stagione. Caputo mi ha sorpreso»

Sassuolo, Brignola parla dopo l’amichevole con il Sudtirol, che lo ha visto andare in gol: ecco le parole dell’attaccante

(dal nostro inviato) – Enrico Brignola, attaccante del Sassuolo, ha parlato dopo l’amichevole con il Sudtirol. Ecco le sue parole: «Il ritiro procede alla grande, non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione».

«Sono felicissimo per il gol. Abbiamo dimostrato che ogni giorno ci impegniamo per migliorare ogni giorno di più. Mi sono prefissato l’obiettivo di fare una grande stagione. Conosciamo i nostri mezzi. Caputo mi ha sorpreso come persona».